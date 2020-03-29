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      Це неприпустима помилка, – Гончарук про скандальні домовленості в Мінську

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      Олексій Гончарук / Getty Images

      Експрем'єр-міністр Олексій Гончарук зазначив, що не можна вести переговорів з проросійськими бойовиками, адже це може легитимізувати незаконні формування.

      Це може стати неприпустимою помилкою, – заявив експрем'єр в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу у програмі "Перехресний допит".

      Першу частину інтерв'ю з Гончаруком читайте тут Про справу "Приватбанку", зустрічі з Коломойським та можливість дефолту

      Гончарук додав, що не робив би поспішних висновків за тими зовнішніми проявами, які спостерігаємо.

      Я хочу вірити в те, що жодної здачі національних інтересів не буде. Думаю, що президент буде дотримуватися цієї лінії,
      – наголосив експрем'єр.

      І пояснив, що робить такі вивсновки з того, що президент Зеленський – проукраїнський і не має на меті здачу національних українців. "Це абсолютно точно виключало б нашу співпрацю. Я виходив з того, що ця людина планує діяти в інтересах України", – переконаний Гончарук.

      Думаю, що там є багато сценаріїв. Немає якогось одного плану, який може бути на 100% реалізований. Бо очевидно, що це така "багатоходовка". Але думаю, що рух до встановлення миру – це те, чого буде дотримуватися президент. Він буде намагатися встановити мир на території України. Це те, що він завжди декларував. І думаю, що те, над чим він буде точно продовжувати працювати,
      – підсумував експрем'єр.

      Що відомо про скандальні домовленості у Мінську

      • Засідання ТКГ у Мінську відбулося 11 березня, зокрема, там взяли участь очільник Офісу Президента Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації російського президента Дмитро Козак.
      • Після зустрічі Андрія Єрмака звинуватили у домовленостях, які можуть легалізувати бойовиків з Донбасу. Адже на зустрічі домовилися створити Консультативну раду, до якої ввійдуть і представники ОРДЛО. Росія вже назвала цю раду "органом для прямого діалогу Донбасу та Києва з політичних рішень". Раніше ж протилежною стороною на переговорах була саме РФ.
      • Група нардепів фракції "Слуга народу" поширила у мережі заяву, через яку звернулася до президента з вимогою не допустити до Консультативної ради представників ОРДЛО. У ній парламентарі нагадали, що Росія – окупант Донбасу. ​
      • Згодом частина групи прийшла до ОП, щоб обговорити питання з президентом. Там керівник ОП Андрій Єрмак запевнив нардепів, що в мінському процесі Україна не перейде "червоні лінії" Це лише декларація, – Єрмак розповів про скандальний документ, підписаний у Мінську. З бойовиками переговорів вести ніхто не буде. Стороною для перемовин була і є Росія.
      • Через карантин засідання, яке мало відбутися 25 березня, запланували у форматі відеоконференції, тому підписати будь-які домовленості не зможуть фізично.

      Дивіться відео інтерв'ю з Олексієм Гончаруком у програмі "Перехресний допит"

      Що про Конслультативну раду розповів один з підписантів звернення до президента, нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв – читайте в поепередньому інтерв'ю програми "Перехресний допит".

      Автор: Олена Трибушна
      Теги: Офіс Президента Андрій Єрмак Володимир Зеленський Олексій Гончарук – новини Україна – Росія Війна на Донбасі Мінські домовленості Мінськ Новини України Новини політики
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