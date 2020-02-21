Цей дзвінок змінив усю ситуацію, – українка з Уханя про розмову із Зеленським

19 лютого 2020 українка Анастасія Зінченко не змогла вилетіти з китайського Уханя, оскільки посольство України не дозволило їй забрати додому свого собаку. Наразі вона перебуває в ізольованому місті, і чекає на дозвіл вилетіти від влади.

Посольство України в Китаї доставило продукти, а також їжу для собаки Міші, тож критична ситуація, яка склалася протягом кількох днів, дещо покращилася. Про це дівчина розповіла в ефірі 24 каналу.

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21 лютого 2020 року їй особисто зателефонував Володимир Зеленський і пообіцяв знайти спосіб повернути додому. Українка відзначила, що її неймовірно вразив дзвінок президента.

Це не передати словами. Я довго добивалася того, щоб хоч якось вийти на зв'язок, і допомогти собі в цій ситуації. Дуже рада, що він особисто зателефонував і пообіцяв допомогти,

– розповіла Анастасія Зінченко.

Дівчина зазначила, що умови перебування в Ухані змінилися. Раніше в місто можна було потрапити раз у чотири дні. Натомість 19 лютого 2020 року охорона будинку сказала, що за межі будинку заборонено виходити.

Я попросилася вийти, сказала, що не брала участі в евакуації, на яку розраховувала, продуктів вдома у мене немає ні для собаки, ні для себе. Вони зв'язалися з поліцією, попросили дозвіл на те, щоб я змогла вийти і знайти собі магазин. На це дали дві години,

– прокоментувала українка.

Однак, у магазин вона теж не змогла потрапити без відповідного дозволу. За словами Анастасії Зінченко, ситуація стала жорсткіша, люди у всьому місті не можуть вийти на вулицю, користуються доставкою продуктів.

Вона повідомила, що напередодні телефонувала в посольство України, але там їй нічим не змогли допомогти. Натомість вже 21 лютого 2020 року їй надали необхідні продукти.

Нагадаємо: 19 лютого 2020 дівчина не змогла вилетіти з китайського Уханя, оскільки посольство України не дозволило їй забрати додому свого собаку. У соцмережах Анастасія Зінченко зазначила, що зібрала всі необхідні документи і передала їх у посольство, але дипломати їй відмовили.

Дівчина досі не розуміє, чому посольство України в Китаї не дозволило їй евакуюватися разом із собакою. Вона відзначила, що зібрала всі необхідні дозволи та документи для того, щоб евакуюватися з собакою.

Я знайшла документи, надала саме в той день, про який ми домовлялися. На що вони просто проігнорували моє повідомлення. За дві-три години мені зателефонували і сказали, що я не можу бути евакуйована. В МЗС навіть не знали про те, що я мала нові документи і була повністю готова для евакуації з собакою,

– пояснила Анастасія Зінченко.

За словами українки, після дзвінка президента їй почали телефонувати з посольства України в Китаї. Анастасії пропонували допомогу, турбувалися про її стан, чи має вона достатньо їжі. Цей дзвінок змінив усю ситуацію, – наголосила дівчина.

Що відомо про евакуацію українців з Уханя:

20 лютого літак зі здоровими евакуйованими з Уханя українцями та іноземцями прибув спершу в аеропорт "Бориспіль", де здійснив дозаправку та пройшов дезінфекцію. Згодом літак приземлився в Харкові, звідки евакуйованих автобусами повезли до медцентру Нацгвардії "Нові Санжари".

У медцентрі всі евакуйовані протягом двох тижні перебуватимуть на обсервації – повному обстеженні, щоб переконатися, що ніхто з них не хворий на коронавірус.

Разом з евакуйованими протягом всього часу буде і голова МОЗ Зоряна Скалецька . Вона керуватиме міністерством через скайп.



Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу