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      "Тушки" в Раді: чи будуть в новому парламенті партійні перебіжчики

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      "Тушки" – саме так зневажливо називають депутатів, котрі виходять із фракції, від якої балотувалися. Як правило – за гроші. Масовим це явище стало в Раді шостого та сьомого скликань.

      Коли у Раді з'явилися "тушки"

      Поняття "тушка" з'явилося у 2010 році. На президентських виборах переміг Віктор Янукович. Однак, провладна "Партія Регіонів" не мала достатньої кількості голосів у Раді, аби ухвалювати потрібні їм рішення. Тож депутатів інших фракцій переманювали до себе.

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      Коаліція, "натушкована" окремими нардепами з БЮТ та "Нашої України", навіть відправила у відставку прем'єрку Юлію Тимошенко.

      Оце є "тушки" – люди, які зрадили свої політичні позиції. Значна частина – це люди з бізнес-інтересами, які хотіли зберегти їх уже за Януковича. Тоді вони побігли до нього сказати"ми з вами",
      – наголосив професор політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань.

      У 2010 році Конституційний суд із порушенням закону дозволив вступати в коаліцію не лише фракціям, а й окремим законодавцям. Цим почали зловживати. Депутатів перекуповувала група "Реформи заради майбутнього", наближена до "Партії регіонів".

      Тоді у кулуарах знали й розцінки – півмільйона доларів. Одним із таких депутатів називали Володимира Каплієнка із "Батьківщини".

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      Чи з'являться "тушки" у новому парламенті

      А от у парламенті восьмого скликання, згідно з даними руху ЧЕСНО, народні обранці 75 разів виходили із фракцій. Однак серед них – жодної класичної "тушки". Майже всі ці депутати залишилися позафракційними. Чи повториться таке у новому скликанні, експерти прогнозують поки обережно.

      Жодного сенсу депутатам перекочовувати до більшості зараз не буде, як і більшості перекуповувати народних обранців. Адже голосів і так більш, ніж достатньо,
      – запевнив Олег Саакян, політичний експерт.

      Вперше більшість утворить лише одна партія: "Слуга народу" провела в Раду 254 депутати. Ймовірно, що долучаться ще й самовисуванці. Проте є сумніви щодо того, чи збереже єдність така велика фракція.

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      Перевіркою на міцність новачків в новій Раді може стати голосування за бюджет наприкінці осені. В цьому документі Рада має врахувати інтереси багатьох сторін. І цілком можливо, що на єдність коаліції спробують вплинути олігархи – своїми грошима. 

      Коли вперше збереться Рада та сформують Кабмін?Точної дати першого засідання новообраної Верховної Ради ще немає. Президент Володимир Зеленський хоче, щоб перше засідання парламенту 9 скликання відбулося на День Незалежності України – 24 серпня.

      Водночас, і спікер парламенту Андрій Парубій, і лідер "Слуги народу" Дмитро Разумков прогнозують, що вперше народні депутати зберуться у Раді наприкінці серпня – на початку вересня.

      Представник Президента України в Кабміні Андрій Герус наголошує, що все відбуватиметься дуже швидко. Новий склад Кабінету міністрів сформують в перші дні роботи парламенту, а про коаліцію потрібно домовитись ще у серпні.

      Ще один камінь спотикання – голосування щодо змін у Конституцію. Адже тут треба голоси 300 законодавців. Якщо про конституційну більшість не вийде домовитися цивілізованим шляхом, може початися "тушкування". Крім того, на монобільшість може впливати й президентський рейтинг.

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      "Якщо його рейтинги будуть падати, тоді відкривається можливість переманити частину цих депутатів в інші депутатські фракції або групи", – припустив Олег Саакян, політичний експерт.

      У восьмому ж скликанні нових тушок майже не було. Павло Кишкар, Віктор Кривенко та Ірина Суслова перекочували із "Самопомочі" до БПП. Туди ж перейшов і "свободівець" Юрій Бублик. А от перебіжчики із досвідом на цих виборах до Ради не потрапили. 

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      Автор: Марія Писаренко
      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Тушки у Раді Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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