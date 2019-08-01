"Тушки" в Раді: чи будуть в новому парламенті партійні перебіжчики

"Тушки" – саме так зневажливо називають депутатів, котрі виходять із фракції, від якої балотувалися. Як правило – за гроші. Масовим це явище стало в Раді шостого та сьомого скликань.

Коли у Раді з'явилися "тушки"

Поняття "тушка" з'явилося у 2010 році. На президентських виборах переміг Віктор Янукович. Однак, провладна "Партія Регіонів" не мала достатньої кількості голосів у Раді, аби ухвалювати потрібні їм рішення. Тож депутатів інших фракцій переманювали до себе.

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Коаліція, "натушкована" окремими нардепами з БЮТ та "Нашої України", навіть відправила у відставку прем'єрку Юлію Тимошенко.

Оце є "тушки" – люди, які зрадили свої політичні позиції. Значна частина – це люди з бізнес-інтересами, які хотіли зберегти їх уже за Януковича. Тоді вони побігли до нього сказати"ми з вами",

– наголосив професор політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань.

У 2010 році Конституційний суд із порушенням закону дозволив вступати в коаліцію не лише фракціям, а й окремим законодавцям. Цим почали зловживати. Депутатів перекуповувала група "Реформи заради майбутнього", наближена до "Партії регіонів".

Тоді у кулуарах знали й розцінки – півмільйона доларів. Одним із таких депутатів називали Володимира Каплієнка із "Батьківщини".

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Чи з'являться "тушки" у новому парламенті

А от у парламенті восьмого скликання, згідно з даними руху ЧЕСНО, народні обранці 75 разів виходили із фракцій. Однак серед них – жодної класичної "тушки". Майже всі ці депутати залишилися позафракційними. Чи повториться таке у новому скликанні, експерти прогнозують поки обережно.

Жодного сенсу депутатам перекочовувати до більшості зараз не буде, як і більшості перекуповувати народних обранців. Адже голосів і так більш, ніж достатньо,

– запевнив Олег Саакян, політичний експерт.

Вперше більшість утворить лише одна партія: "Слуга народу" провела в Раду 254 депутати. Ймовірно, що долучаться ще й самовисуванці. Проте є сумніви щодо того, чи збереже єдність така велика фракція.



Результати парламентських виборів в інфографіці 24 каналу

Перевіркою на міцність новачків в новій Раді може стати голосування за бюджет наприкінці осені. В цьому документі Рада має врахувати інтереси багатьох сторін. І цілком можливо, що на єдність коаліції спробують вплинути олігархи – своїми грошима.

Коли вперше збереться Рада та сформують Кабмін?Точної дати першого засідання новообраної Верховної Ради ще немає. Президент Володимир Зеленський хоче, щоб перше засідання парламенту 9 скликання відбулося на День Незалежності України – 24 серпня.



Водночас, і спікер парламенту Андрій Парубій, і лідер "Слуги народу" Дмитро Разумков прогнозують, що вперше народні депутати зберуться у Раді наприкінці серпня – на початку вересня.



Представник Президента України в Кабміні Андрій Герус наголошує, що все відбуватиметься дуже швидко. Новий склад Кабінету міністрів сформують в перші дні роботи парламенту, а про коаліцію потрібно домовитись ще у серпні.

Ще один камінь спотикання – голосування щодо змін у Конституцію. Адже тут треба голоси 300 законодавців. Якщо про конституційну більшість не вийде домовитися цивілізованим шляхом, може початися "тушкування". Крім того, на монобільшість може впливати й президентський рейтинг.

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"Якщо його рейтинги будуть падати, тоді відкривається можливість переманити частину цих депутатів в інші депутатські фракції або групи", – припустив Олег Саакян, політичний експерт.

У восьмому ж скликанні нових тушок майже не було. Павло Кишкар, Віктор Кривенко та Ірина Суслова перекочували із "Самопомочі" до БПП. Туди ж перейшов і "свободівець" Юрій Бублик. А от перебіжчики із досвідом на цих виборах до Ради не потрапили.