У Китаї хочуть збільшити народжуваність шляхом фінансового заохочування

У Китайському органі, відповідальному за охорону здоров'я, розпочали дослідження запровадження економічних стимулів народжуваності після десятків років стримування.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Зазначається, що там пропонують надавати молодим батькам податкові пільги та здійснювати виплати по народженню дитини.

Видання пише, що Однією з причин для такої політики – швидке старіння населення Китаю. Через тривале обмеження на народжуваність, кількість людей пенсійного віку непропорційно зросла. До 2030 року близько чверті населення Китаю буде у віці 60 років і вище.

Також за прогнозами економістів, Китай невдовзі може зіткнутися з дефіцитом робочої сили. За оцінками китайської влади, обмеження на народжуваність запобігло народженню приблизно 400 мільйонів дітей, хоча ця цифра спірна.