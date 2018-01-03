У Перу автобус злетів у 100-метрову прірву після аварії: загинуло щонайменше 36 осіб

У Перу автобус з 50 пасажирами потрапив у аварію на ділянці серпантину під назвою "Поворот диявола". Після зіткнення з вантажівкою автобус злетів у 100-метрову прірву.

Загалом в автобусі, який слідував у столицю країни Ліму, перебувало 53 пасажира, водій та кондуктор. На складному серпантині в Андах автобус зачепив вантажівку, після чого водій втратив керування, і вилетів у прірву.

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Спочатку повідомлялося про 25 загиблих. Однак міністерство охорони здоров’я Перу повідомило про 36 загиблих та 6 постраждалих. Та місцевий Canal N пише про 48 загиблих.

#MinsaEsAcción

El accidente vehicular en la variante de #Pasamayo dejó hasta el momento 36 personas fallecidas y 06 heridos.



► El Ministerio de Salud envió 05 ambulancias SAMU, coordinó con los bomberos para el despliegue de 11 unidades adicionales. pic.twitter.com/z9xjQyd2td — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) 2 січня 2018 р.

На місці події продовжують працювати рятувальники та медики.