У Перу автобус злетів у 100-метрову прірву після аварії: загинуло щонайменше 36 осіб
05:18, сьогодні 370 Читать новость на русском
У Перу автобус з 50 пасажирами потрапив у аварію на ділянці серпантину під назвою "Поворот диявола". Після зіткнення з вантажівкою автобус злетів у 100-метрову прірву.
Загалом в автобусі, який слідував у столицю країни Ліму, перебувало 53 пасажира, водій та кондуктор. На складному серпантині в Андах автобус зачепив вантажівку, після чого водій втратив керування, і вилетів у прірву.
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Спочатку повідомлялося про 25 загиблих. Однак міністерство охорони здоров’я Перу повідомило про 36 загиблих та 6 постраждалих. Та місцевий Canal N пише про 48 загиблих.
На місці події продовжують працювати рятувальники та медики.
Джерело: 24 Канал
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