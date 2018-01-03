09:06
3 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Немолодий герб Росії. Релігійні таємниці Поклонської. Частина 2
Вєсті Кремля
19:56, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Подайте на президентство. Троянський кінь у спідниці
Вєсті.UA
18:34, 30 грудня 2017
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня 2017
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня 2017
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Перу автобус злетів у 100-метрову прірву після аварії: загинуло щонайменше 36 осіб

05:18, сьогодні 370 Читать новость на русском
Рятувальники дістають пасажирів автобуса в Перу
Рятувальники дістають пасажирів автобуса в Перу / EPA

У Перу автобус з 50 пасажирами потрапив у аварію на ділянці серпантину під назвою "Поворот диявола". Після зіткнення з вантажівкою автобус злетів у 100-метрову прірву.

Загалом в автобусі, який слідував у столицю країни Ліму, перебувало 53 пасажира, водій та кондуктор. На складному серпантині в Андах автобус зачепив вантажівку, після чого водій втратив керування, і вилетів у прірву.

Читайте також: Водій Mercedes дивом уник зіткнення з поїздом на залізничному переїзді: відео

Спочатку повідомлялося про 25 загиблих. Однак міністерство охорони здоров’я Перу повідомило про 36 загиблих та 6 постраждалих. Та місцевий Canal N пише про 48 загиблих.

На місці події продовжують працювати рятувальники та медики.

Теги: Аварії та ДТП Жертви Перу
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Головні новини 2 січня: деталі вбивства Ноздровської, безмитні посилки в Україну до 150 євро
сьогодні, 09:05 Головні новини 2 січня: деталі вбивства Ноздровської, безмитні посилки в Україну до 150 євро
1705
Чому адепти Радянського Союзу досі вірять у світле майбутнє
сьогодні, 08:41 Чому адепти Радянського Союзу досі вірять у світле майбутнє
Блог Медіа 211
Как остановить кремлевскую заморозку Донбасса
2 січня, 22:02 Как остановить кремлевскую заморозку Донбасса "по-армянски"
Андрій Воропаєв 3621
Вино й провина: як росіянин сів до французької тюрми за підробку алкоголю
2 січня, 21:01 Вино й провина: як росіянин сів до французької тюрми за підробку алкоголю
Наталія Лебідь 1209
Навчання за кордоном: українці назвали
2 січня, 20:02 Навчання за кордоном: українці назвали "країни мрії"
1365
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
Військові навчання "Захід-2017" розпочалися з надзвичайної ситуації, – ЗМІ
15 вересня 2017 , 00:03
Партія Саакашвілі збирає Майдан
27 липня 2017 , 00:38
Опалювальний сезон в Україні може початись швидше
 26 вересня 2017 , 12:33
Фальшиві долари друкували на Тернопільщині
 14 липня 2017 , 18:02
Українці зможуть побачити два вражаючих астрономічних явища
 6 серпня 2017 , 18:19
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук