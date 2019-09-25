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      У Польщі самогубець викинувся з багатоповерхівки і впав на українця

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      На цьому місці трапився інцидент
      На цьому місці трапився інцидент / onet.pl

      Трагічний інцидент трапився у Варшаві. Чоловік вистрибнув з вікна багатоповерхівки і впав на 18-річного українця, який сидів під будівлею.

      Українця госпіталізували у важкому стані, пише Onet.pl. Лікарі наразі борються з його життя.

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      26-річний самогубець вирішив вистрибнути з вікна 18-го поверху. Він приземлився просто на українця. Перед інцидентом разом з постраждалим українцем на лавці сиділа інша людина. Буквально за кілька секунд до трагедії вона покинула місце події.

      Поліція нічого не повідомляє про подію. За неофіційною інформацією, загиблий винайняв кімнату на одну ніч. На місці події правоохоронці виявила відкрите вікно з пуфом.

      У результаті інциденту ймовірний самогубець загинув на місці. Українця госпіталізували з важкими травмами голови.

      21 вересня у польському містечку Жори група з 5 людей жорстоко побила 19-річного студента з України. Чоловіки спочатку запитали у хлопця про громадянство, а коли той сказав, що він з України, то на нього напали.

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      Теги: Новини України Жертви Поліція Новини Польщі Самогубство
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