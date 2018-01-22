У Росії занепокоїлися через перевірку США готовності п’яти європейських країн до війни

Оборонне логістичне агентство США має намір вивчити інфраструктуру п'яти країн Європи: Білорусі, України, Молдавії, Фінляндії та Польщі. Згідно з документом, дослідження необхідно для того, щоб підвищити готовність промисловості до умов воєнного часу та надзвичайних ситуацій. У Росії переконані, що подібний збір даних є одним з етапів підготовки до початку бойових дій.

Як наголошується в документі, Пентагону необхідно розуміти логістичні мережі і ланцюжки поставок різних товарів в цих країнах для підготовки власної промисловості до умов воєнного часу та надзвичайних ситуацій.

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У звіті по кожній з п'яти країн повинні бути вказані місцеві та регіональні джерела отримання води, продуктів харчування, палива, медикаментів, промислового обладнання та одягу.

Також Пентагон цікавлять будівельні матеріали – пісок, цемент, колючий дріт, пиломатеріали та будівельна техніка.

Крім того, при складанні звіту, підрядник повинен вказати, які існують проблеми з поставками перерахованих вище матеріальних засобів. Також необхідна інформація про місцеві та регіональні виробничі потужності, а також про мобілізаційні можливості. Важливо відзначити, що однією з цілей програми, в рамках якої проводиться дослідження, є сприяння військовим операціям США.

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Примітно, що в дослідженні має бути зазначено, скільки часу займе доставка матеріалів зі Сполучених Штатів по морю і по повітрю в Білорусію, Фінляндію, Молдавію, Польщу та Україну. Також США цікавить транспортна інфраструктура перерахованих країн – порти, залізничні й автомобільні дороги, аеропорти, їх пропускна здатність, наявне обладнання, а також дані по річковому сполученню, мостам та поромним переправам.

У російських ЗМІ переконані, що це початок підготовки до бойових дій проти Росії. Адже всі п’ять країн межують з РФ.