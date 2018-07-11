У Росії знищили понад 25 тисяч тонн санкційних продуктів
Така кількість продовольчих товарів була знешкоджена за 3 роки.
Про це з посиланням на Федеральну службу з ветеринарного і фітосанітарного нагляду РФ, передають "Крым.Реалии".
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За інформацією відомства, до 9 липня цього року було затримано 25 тисяч 377 тонн санкційних товарів, з них знищили 25 тисяч 89 тонн.
Зокрема, у червні в Сімферополі співробітники Россільгоспнагляду вилучили з торгівлі 74 кілограми сирів, ввезення яких заборонила Росія.
Джерело: 24 Канал
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