У США повернули більше 500 дітей мігрантам

Уряд Сполучених Штатів Америки повернув 522 дітей мігрантів їхнім батькам. Дітей розлучили з батьками в рамках політики "нульової толерантності" щодо осіб, які нелегально перетнули американський кордон.

Про це повідомляє DW.

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У міністерстві нацбезпеки США повідомили, що впродовж наступних 24 годин зі своїми родинами будуть возз'єднані ще 16 дітей.

"Невелика кількість дітей" залишиться розділеною зі своїми батьками, оскільки їхні випадки не пов'язані з політикою "нульової толерантності", зокрема, у випадках, коли родинні зв'язки дітей та батьків не можуть бути підтверджені, якщо батьки є злочинцями або становлять загрозу для дітей.

Згідно з політикою "нульової толерантності", дітей не можна утримувати разом із батьками під вартою.

Нагадаємо, 20 червня президент США Дональд Трамп підписав указ, який скасовує розділення сімей нелегальних мігрантів до країни.