Крім того, є 6 поранених, з них – 4 дитини. Одній 13 років, іншій – 16, тримісячне немовля перебуває у комі.

Важливо Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу, в Очакові також неспокійно – є загиблі

Дівчинка спала

Загибла дитина мирно спала, коли окупанти вгатили по житлових районах. Вони обрали підступний час – 05:00. Внаслідок цього – прямі влучання по будинках мирних жителів.

Тіло дівчинки знайшли під завалами. У мережі оприлюднили страшне фото.



6-річну дівчинку знайшли під завалами / Фото з фейсбуку Миколи Кулеби

Обстріли Миколаєва

Росіяни активно обстрілюють Миколаївщину. Зокрема, 28 червня окупанти завдали удару по обласному центру. Вони випустили близько 11 ракет, частину з яких збила ППО.

Вранці 29 червня окупанти знову запустили 8 ракет по Миколаєву. Вони влучили у багатоповерхівку в спальному районі. Внаслідок удару кілька поверхів зруйнувало вщент. Крім того, повибивало вікна у сусідніх будинках.

У ДСНС заявили, що загинуло 4 людини, ще 2 – постраждали. Зараз рятувальники розбирають завали та допомагають людям евакуюватись.