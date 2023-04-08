Російські військові з тимчасово окупованої території випустили ракету з написом "За детей" з "Точки-У". Вона вбила 61 людину.
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Рятувальники поділилися спогадами про удар по вокзалу в Краматорську
У день атаки на вокзалі у Краматорську чергував рятувальник ДСНС Юрій Кігтів. Він бачив безпосередньо момент прильоту і тієї ж миті почав допомагати людям.
"Після перших вибухів – пару людей поранені, я їм крикнув: "Лягай!". Після закінчення вибухів, я почав надавати допомогу. Разом з волонтерами заспокоювати людей й виводити їх в найближче укриття. Потім вийшовши з будівлі вокзалу, я побачив велику кількість поранених людей та машини, що горіли, зателефонував на "101", викликав наші підрозділи", – згадує чоловік.
Також він викликав швидку допомогу й почав надавати постраждалим першу домедичну допомогу. На виклик Юрія прибув рятувальник Антон Гутнік. Він розповів, що співробітники ДСНС, прибувши на місце, одразу почали надавати допомогу численним пораненим, а потім – забирали тіла загиблих.
Там була палатка, вона повністю була розрізана від влучання ракети. Скрізь були постраждалі, були дорослі, діти загиблі. Ми брали ножі чи щось таке і різали цю палатку – туди клали людей, переносили їх, намагались якось допомогти,
– зазначив рятувальник.
Потім його відправили завантажувати загиблих людей. Там, на жаль, були й дорослі, й діти.
"Погано пам'ятаю, мабуть, людей 20 – 30 у пакетах ми завантажили з моїм товаришем. І тут почалось таке жахливе: у них у всіх почали дзвонити телефони. Це неможливо пояснити, ворогу не побажаєш. Дуже важко було", – підсумував Антон Гутнік.
Росіяни обстріляли вокзал у Краматорську: коротко
- Російські окупанти зранку 8 квітня завдали ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську.
- Українська влада повідомила, що загинула 61 людина, серед яких було шестеро дітей. Ще приблизно 120 осіб зазнали важких поранень.
- В Офісі Президента заявили, що росіяни знали, що на вокзалі були люди. Агресор цілеспрямовано здійснив обстріл, використавши комплекс "Точка-У".
- Російські війська завдали удару з тимчасово окупованого Шахтарська, що на Донеччині.