Російські військові з тимчасово окупованої території випустили ракету з написом "За детей" з "Точки-У". Вона вбила 61 людину.

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Рятувальники поділилися спогадами про удар по вокзалу в Краматорську

У день атаки на вокзалі у Краматорську чергував рятувальник ДСНС Юрій Кігтів. Він бачив безпосередньо момент прильоту і тієї ж миті почав допомагати людям.

"Після перших вибухів – пару людей поранені, я їм крикнув: "Лягай!". Після закінчення вибухів, я почав надавати допомогу. Разом з волонтерами заспокоювати людей й виводити їх в найближче укриття. Потім вийшовши з будівлі вокзалу, я побачив велику кількість поранених людей та машини, що горіли, зателефонував на "101", викликав наші підрозділи", – згадує чоловік.

Також він викликав швидку допомогу й почав надавати постраждалим першу домедичну допомогу. На виклик Юрія прибув рятувальник Антон Гутнік. Він розповів, що співробітники ДСНС, прибувши на місце, одразу почали надавати допомогу численним пораненим, а потім – забирали тіла загиблих.

Там була палатка, вона повністю була розрізана від влучання ракети. Скрізь були постраждалі, були дорослі, діти загиблі. Ми брали ножі чи щось таке і різали цю палатку – туди клали людей, переносили їх, намагались якось допомогти,

– зазначив рятувальник.

Потім його відправили завантажувати загиблих людей. Там, на жаль, були й дорослі, й діти.

"Погано пам'ятаю, мабуть, людей 20 – 30 у пакетах ми завантажили з моїм товаришем. І тут почалось таке жахливе: у них у всіх почали дзвонити телефони. Це неможливо пояснити, ворогу не побажаєш. Дуже важко було", – підсумував Антон Гутнік.

Зверніть увагу! Аби вшанувати пам'ять загиблих під час теракту у Краматорську, у роковини трагедії, 8 квітня, на всіх вокзалах України оголосили хвилину мовчання.

Росіяни обстріляли вокзал у Краматорську: коротко