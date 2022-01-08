Прорив стався на ділянці кордону в селі Харка. Правоохоронці змушені були навіть застосувати вогнепальну зброю.
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Угорці стріляли в авто з мігрантами, які проривалися в Австрію
Спробу прориву державного кордону зафіксували угорські правоохоронці на ділянці біля Австрії у селі Харка. На великій швидкості вантажівка з мігрантами рухалася у бік австрійської території та не зупинялася на вимогу поліції.
- Правоохоронцям довелося застосувати зброю – та почати стріляти в автомобіль.
- Ба навіть і це не зупинило авто, і воно перетнуло кордон. Аж там воно зупинилося через пошкодження.
Водія-єгиптянина та біля 30 пасажирів-нелегалів затримувала вже поліція Австрії. Про їхню національність не повідомляли, також невідомо, чи були постраждалі.
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- Тим часом білорусько-польський кордон регулярно намагаються прорвати біженці.
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