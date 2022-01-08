Прорив стався на ділянці кордону в селі Харка. Правоохоронці змушені були навіть застосувати вогнепальну зброю.

Також цікаво За 10 місяців Україну покинули 600 тисяч українців: це найбільший за 11 років показник

Угорці стріляли в авто з мігрантами, які проривалися в Австрію

Спробу прориву державного кордону зафіксували угорські правоохоронці на ділянці біля Австрії у селі Харка. На великій швидкості вантажівка з мігрантами рухалася у бік австрійської території та не зупинялася на вимогу поліції.

Правоохоронцям довелося застосувати зброю – та почати стріляти в автомобіль.

– та почати стріляти в автомобіль. Ба навіть і це не зупинило авто, і воно перетнуло кордон. Аж там воно зупинилося через пошкодження.

Водія-єгиптянина та біля 30 пасажирів-нелегалів затримувала вже поліція Австрії. Про їхню національність не повідомляли, також невідомо, чи були постраждалі.

Новини до теми про мігрантів, які варто перечитати:

Нагадаємо: місяць тому мігранти поранили польських поліцейських