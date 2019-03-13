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      Украинский бронеавтомобиль Барс-8ММК поехал в Испанию: зачем и какие могут быть последствия?

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      В Испанию экспортировали украинский Барс-8ММК с испанской минометной системой
      В Испанию экспортировали украинский Барс-8ММК с испанской минометной системой / Український мілітарний портал

      Буквально на днях стало известно, что в Испанию был отправлен украинский ББМ Барс-8ММК, представляющий собой модификацию с интегрированным 120-мм минометом.

      И вот казалось бы, на Барс-8ММК и без того установлена испанская мобильная минометная система ALAKRAN UKR-MMC, успешно испытанная в Испании несколько лет назад, после чего и была выбрана в качестве интеграции на наш бронеавтомобиль. Зачем спрашивается испанцам их же минометная система, в составе нашего Барс-8?

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      Согласитесь, этим вопросом мало кто задался, ограничившись лишь самой констатацией факта данной экспортной поставки. Но есть один очень интересный момент.

      Дело в том, что система, разрабатываемая испанцами с 2010 года и прошедшая испытания в 2015-м, была опробована на таких автомобилях как Toyota Land Cruiser 70, Land Rover Defender, Jeep J8 и Agrale Marrua. То есть, с точки зрения проходимости, автомобили неплохие, но, до полноценного бронеавтомобиля как-то не дотягивающие.

      В свою очередь, Барс-8ММК это не только полноценный бронеавтомобиль с бронированием соответствующим "STANAG 4569 Level 2" но и позволяющий перевозить 60 мин, в то время как все остальные внедорожники, на которых испытывалась данная ММС, обладают перевозимым боезапасом в 40 мин.

      Кроме того, армия Испании не может похвастаться особым разнообразием бронеавтомобилей достаточно защищенных и мощных. В частности, на вооружении сухопутных войск Испании находятся автомобили Santana Aníbal и URO VAMTAC, которые, теоретически и могли бы быть использованы в качестве ММК. Но их линейка двигателей мощностью от 122 л.с. до 188 л.с. не в какое сравнение не идут с 6,7 литровым дизелем Cummins мощность 385 л.с. установленном на Барс-8.

      А потому, кто его знает, в насколько тесное сотрудничество в будущем может вылиться этот эксперимент по интеграции в украинский бронеавтомобиль испанской мобильной минометной системы.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Експорт
      Джерело: Facebook
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