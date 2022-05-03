Рашист розкрив подробиці знущання й катування як українських військових, так і цивільних. Перехоплену розмову опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Як окупанти катують українських полонених

За його словами, тортури здійснюються співробітникам ФСБ та російськими військовими. Він жартує у розмові з матір'ю, що переймає досвід і потім практикуватиме тортури на власному батькові.

Окупант зізнається, що тепер змінився і його зовсім перестала мучити совість через катування цивільних і військових українців, тепер він отримує задоволення, коли "ламає" морально полонених. З його слів, це сталося, коли рахунок пішов за 20 людей.

Зверніть увагу! Рашист поділився одним із методів тортур – начебто ствол. Трубу в дупу вставляють і колючий дріт туди засовують.

Водночас загарбник дивується героїчній поведінці українців, які навіть під найжахливішими тортурами не скоряються перед росіянами.

Своєю чергою, мати переконує сина, що "українці не люди" і, що сама б "кайфонула" в подібній ситуації.

Це перехоплення є черговим підтвердженням політики геноциду українців, яку окупанти впроваджують на захоплених територіях. Воєнні злочини масово чиняться як щодо військових, так і щодо цивільного населення,

– підкреслили у ГУР.

Тож, можна твердо сказати, що цим людям не допоможе нічого, вони наскрізь просочені путінської кровожерливою політикою. Масові вбивства, тортури та знущання з українців для них – це норма, мало того задоволення.

Інформація про орка та його матір:

Соловйов Костянтин Дмитрович – телефон +79969592243, 11-й армійський корпус, 3-тя рота, 3-й взвод, кулеметник. 15.03.2002 року народження, адреса реєстрації: Калінінградська область, місто Совєтск, вулиця Лісна, будинок 6А, квартира 1З.

+79969592243, 11-й армійський корпус, 3-тя рота, 3-й взвод, кулеметник. 15.03.2002 року народження, адреса реєстрації: Калінінградська область, місто Совєтск, вулиця Лісна, будинок 6А, квартира 1З. Соловйова (Головашкіна) Тетяна Олексіївна – телефон +79118522733, 19.11.1981 року народження, Калінінградська область, місто Совєтск, вулиця Лісна, 6А, квартира 1З.