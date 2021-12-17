Також про його дружину – особисту помічницю президента. Мова про їхнє спільне проживання з головним розвідником країни у люксовому будинку, який належить одному з тих, кого називають творцем "конвертаційних центрів".

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Спробуймо розібратися, що нового "розкопали" журналісти на Олександра Гогілашвілі й що саме це може насправді означати. Скільки там реального "зашквару", а скільки притягнутих за вуха інсинуацій.

Гогілашвілі отримав посаду без досвіду та освіти

Гогілашвілі, про якого українці ще буквально тиждень тому і знати не знали, з 2019 року заступник міністра внутрішніх справ. У МВС він курував боротьбу з наркотиками.

Після того, як він привернув до себе увагу істериками на блокпості Краматорська лише тоді почали лунати в голос обурення. Мовляв, він отримав свою високу посаду винятково завдяки дружині – Марії Левченко.

Зауважте! Дружина Гогілашвілі є особистою помічницею нинішнього президента. Працює на Зеленського вже багато років – ще з часів "Кварталу 95".

"Припущення" про працевлаштування за блатом нічим не підтверджені. Проте направду вони мають досить обґрунтований вигляд. Зважаючи на те, що Гогілашвілі на момент призначення не мав:

відповідного досвіду;

профільної освіти;

можливих знань української мови.

Він уродженець Грузії. До 2010 року взагалі мешкав у Ростові-на-Дону. Працював там на незрозумілих дрібних посадах на кшталт прессекретар місцевого благодійного фонду чи продюсер на дитячому телеканалі.

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Паралельно з тим він був і помічником депутата російської Держдуми Миколи Валуєва. З таким бекграундом, але після перемоги Зеленського, він і отримує посаду у Міністерстві внутрішніх справ. Причому одразу посаду "цілого" заступника міністра.

Які версії скандалу на блокпості

Знаєте, який момент із Гогілашвілі дивує? Цю високу посаду він отримав іще 2019 року, але українське суспільство звернуло чомусь не це увагу лише тепер. Винятково завдяки самому Гогілашвілі.

Точніше завдяки його нестриманості у спілкуванні з рядовими поліцейськими на блокпості Краматорська. Вони, мовляв, не впізнали керівництво в обличчя, а тому насмілилися просити документів.

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Щодо негідної поведінки Гогілашвілі на блокпості тепер є як мінімум 2 версії. Перша, яку всі зараз і переказують з обуренням, – це якраз про манію величі дрібної людини, яка потрапила випадково у владу.

Є й інша версія. Подібні скандали Гогілашвілі насправді навмисно і регулярно сам влаштовував поліцейським, але не заради того, щоб потішити у такий спосіб своє "его".

Він хотів привчити правоохоронців не зв'язуватися з ним. Для того, щоб убезпечити себе і свої автомобілі від прискіпливих обшуків. Не знаю і не берусь припускати, що саме куратор боротьби з наркотиками жадав би приховати від обшуків, коли їхав у зону АТО і повертався звідти.

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Такі припущення все одно мають місце бути. Не можна його істерики поліцейським пояснювати лише манією величі. Там могло бути все набагато серйозніше.

Друга серія в історії Гогілашвілі

З цією істерикою на краматорському блокпості була насправді лише перша "серія" цієї історії. Майже одразу прилетіло і продовження. Журналістам злили відео ще одного подібного скандалу Гогілашвілі з рядовими правоохоронцями. Тепер уже у Києві.

Стало зрозуміло, що краматорський блокпост не був винятком із правил, а це було якраз "правило поведінки заступника міністра з підлеглими". Президент відреагував жорстко й порадив, тобто наказав, звільнити Гогілашвілі з посади.

Коли "прилетіло" 2 відео з київським поліцейськими та Гогілашвілі, то вже тоді закралося "відчуття", що це все "не випадково" і Гогілашвілі тепер просто зливають.

Не те, що його дискредитують, бо це неправильне слово, адже він сам із собою це зробив. Проте цим оприлюдненням його "зашкварів" хтось чи то мститься йому за щось, чи прибирає собі конкурента, чи просто з відчуттям "справедливості" намагається усунути Гогілашвілі з посади.

Експосадовця можуть спеціально "зливати"

Відчуття, що Гогілашвілі "зливають" лише посилилося, коли з'явилася 3 серія викриттів щодо нього. Журналісти "розкопали", що він мешкає в одному будинку з головним розвідником країни – бригадним генералом Кирилом Будановим.

Люксовий будинок в елітному передмісті Києва, у якому вони разом мешкають, насправді належить одному з головних організаторів так званих "конвертаційних центрів". Усі це використовують, а саме тому на ті "конвертаційні центри" всі очі й заплющують.

Зверніть увагу! "Конвертаційні центри" – це установи, де переказують гроші в готівку через фіктивні фірми. Такі "конверти" – це тяжкий злочин, про який усі знають.

Ну і вишенька на торті. Дві родини в одному будинку – головного розвідника країни й ексзаступника міністра та чоловіка помічниці Зеленського їх ще й виявляється охороняє із собаками спецпідрозділ СБУ Альфа.

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Було б направду іще пів біди, якби Гогілашвілі виявився дрібним невдахою, якого влаштувала на роботу дружина, попросивши про це свого начальника. Попросила попри те, що він не мав ані освіти, ані досвіду.

Якщо це все саме так було, то це все одно, звісно, вкрай сумна історія. У нас саме так от у можновладці потрапляють, але це реально було б іще пів біди.

Чи є Гогілашвілі агентом Кремля

Справжньою бідою було б, якщо виявилось, що цей може вже і колишній громадянин Росії досі є відданим своєму російському паспорту та агентом росіян.

Наприклад, продає нашому ворогові таємниці президента, дізнаючись їх від своєї дружини – особистої помічниці президента чи від свого друга – головного розвідника країни, з яким він живе в одному маєтку.

Звісно, припущення про зрадника – таємного російського агента, чесно кажучи, є занадто фантастичними, щоб бути правдою. Саме тому я їх сміливо одразу відкидаю.

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Проте навіть без цих версій про росіянина, який живе з головним розвідником і особистою помічницею президента все одно історія з Гогілашвілі вкрай сумна. Ще вона вкрай показова, адже демонструє Україні, що і як відбувається на Олімпі української влади.