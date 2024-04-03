Відомо, що одразу після теракту російські силовики затримали в Москві чеченця Асхаба Успанова, який помер після катувань в тюрмі. Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко сказав 24 Каналу, що це – невибіркова ксенофобія. Чеченці є громадянами Росії, проте особливість російського нацизму в тому, що "б'ють не по паспорту, а по неросійській фізіономії".
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Удар по "російській імперії"
Для класичного російського нациста, який кричить "Росія для росіян", за словами Яковенко, об'єктом ненависті є не лише таджик чи киргиз, а й будь-який представник Північного Кавказу.
Ці погромні акції спрямовані не тільки проти таджиків, киргизів, узбеків, але й проти громадян Росії, таких як калмики, чеченці та інші. Місцеві "антропологи" очевидно не в змозі відрізнити, наприклад, киргиза від бурята,
– зазначив опозиційний журналіст.
Також, на його думку, це буде удар по так званій "російській імперії", адже якщо ненависть поширюватиметься з такою ж інтенсивністю, з якою вона зараз запущена, то це гарне "паливо" для відцентрових тенденцій в Росії та для національно-визвольних рухів у її республіках. Саме вони рано чи пізно рознесуть країну, як свого часу Радянський Союз.
Це досить небезпечна для "імперії" історія. Не випадково Владімір Путін заявив про те, що з цим треба щось робити. Він чудово розуміє, що ця сліпа ненависть, ксенофобія, яка зараз розпалюється російською пропагандою, небезпечна для існування "імперії",
– підкреслив Ігор Яковенко.
Водночас він зауважив, що питання в тому, чи можна врегулювати ксенофобію, адже розпочато дуже небезпечні ігри, які можуть погано закінчитися.
Наслідки теракту в "Крокус Сіті Холі"
- Після затримання підозрюваних у теракті – громадян Таджикистану, в Росії розпочався тиск на мігрантів, а також росіян, що проживають в республіках.
- Зокрема відомо, що у ніч після теракту, який стався 22 березня, в Москві затримали чеченця Асхаба Успанова, який помер за кілька годин. На його тілі були сліди від побиття та катувань. Родина Усманова заперечує його причетність до теракту в "Крокусі". Російська поліція нібито інсценувала самогубство чоловіка, проте його рідні стверджують, що він не міг це вчинити, адже був мусульманином.
- Також російські силовики влаштували перевірку на величезному складі маркетплейсу Wildberries, де працює велика кількість мігрантів. Поліцейські перевіряли трудові патенти, дозвіл на проживання, військові квитки. Деяких трудових мігрантів на автозаках відвезли до військкоматів.
- Крім того, після теракту Путін дав доручення змінити підходи до міграційної політики в Росії. Він наголосив про те, що буцімто не можна допустити, щоб теракт у "Крокусі" "спровокував зростання ксенофобії та ісламофобії".