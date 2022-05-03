Понад 406 дітей отримали поранення

За офіційними даними ювенальних прокурорів, через збройну агресію Росії в Україні загинуло 220 дітей. Ще понад 406 маленьких українців отримали поранення.

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Загалом, як повідомили в Офісі генпрокурора, через вторгнення Росії в Україні постраждали понад 626 дітей.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях,

– йдеться у повідомленні.

Найбільше дітей постраждало у таких областях України:

Донецькій області – 139;

Київській – 115;

Харківській – 95;

Чернігівській – 68;

Херсонській – 45;

Миколаївській – 43;

Луганській – 37;

Запорізькій – 27;

Сумській – 17;

у місті Київ – 16;

Житомирській – 15.

Ракетний удар росіян по Одещині збільшив кількість загиблих дітей

Російські військові у понеділок, 2 травня, цинічно обстріляли Одесу ракетами. Атака відбулася між 18:33 і 19:00, коли в Одесі лунали сирени повітряної тривоги.

Тоді в Одеській ОВА повідомили, що внаслідок вибуху є загиблі та поранені. Від обстрілу росіян було пошкоджено житловий будинок, внаслідок чого загинув 14-річний хлопчик. Також поранення отримала 17-річна дівчина.

Ці дані підтвердили в Офісі генпрокурора.

2 травня внаслідок ракетного обстрілу російською армією Одеси загинув хлопчик 14 років та отримала поранення 17-річна дівчина,

– йдеться у повідомленні.

Зеленський засудив обстріл Одеси

Цинічний обстріл російських військових засудив президент Володимир Зеленський. Він заявив, що окупанти з Росії обстріляли гуртожиток.

Глава держави зазначив, що Росія воює проти України кровавими й цинічними методами.

Також нещодавно повідомлялося, що росіяни завдали обстрілу по українському місту Добропілля, що в Донецькій області.

Внаслідок атак росіян у зоні ООС постраждали малі дітки. Відомо, що дівчатка 2015 – 2017 років народження отримали рвані, різані та інші травми. Схожі поранення отримали й дві місцеві жінки та два чоловіки.

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