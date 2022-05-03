Понад 406 дітей отримали поранення
За офіційними даними ювенальних прокурорів, через збройну агресію Росії в Україні загинуло 220 дітей. Ще понад 406 маленьких українців отримали поранення.
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Загалом, як повідомили в Офісі генпрокурора, через вторгнення Росії в Україні постраждали понад 626 дітей.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях,
– йдеться у повідомленні.
Найбільше дітей постраждало у таких областях України:
- Донецькій області – 139;
- Київській – 115;
- Харківській – 95;
- Чернігівській – 68;
- Херсонській – 45;
- Миколаївській – 43;
- Луганській – 37;
- Запорізькій – 27;
- Сумській – 17;
- у місті Київ – 16;
- Житомирській – 15.
Ракетний удар росіян по Одещині збільшив кількість загиблих дітей
Російські військові у понеділок, 2 травня, цинічно обстріляли Одесу ракетами. Атака відбулася між 18:33 і 19:00, коли в Одесі лунали сирени повітряної тривоги.
Тоді в Одеській ОВА повідомили, що внаслідок вибуху є загиблі та поранені. Від обстрілу росіян було пошкоджено житловий будинок, внаслідок чого загинув 14-річний хлопчик. Також поранення отримала 17-річна дівчина.
Ці дані підтвердили в Офісі генпрокурора.
2 травня внаслідок ракетного обстрілу російською армією Одеси загинув хлопчик 14 років та отримала поранення 17-річна дівчина,
– йдеться у повідомленні.
Зеленський засудив обстріл Одеси
Цинічний обстріл російських військових засудив президент Володимир Зеленський. Він заявив, що окупанти з Росії обстріляли гуртожиток.
Глава держави зазначив, що Росія воює проти України кровавими й цинічними методами.
Також нещодавно повідомлялося, що росіяни завдали обстрілу по українському місту Добропілля, що в Донецькій області.
Внаслідок атак росіян у зоні ООС постраждали малі дітки. Відомо, що дівчатка 2015 – 2017 років народження отримали рвані, різані та інші травми. Схожі поранення отримали й дві місцеві жінки та два чоловіки.
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