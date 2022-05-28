Окупанти масово ґвалтують російських жінок у Бєлгородській області

Про це стало відомо з чергового перехоплення телефонної розмови загарбника з дружиною, яка перебуває у Бєлгороді та працює у правоохоронних органах Росії. Запис їхньої розмови опублікувала Служба безпеки України.

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Вона розповіла, що у місцевій прокуратурі зараз дуже багато заяв про зґвалтування. Переважна більшість постраждалих з області. "На території Валуйки, Уразово, Вейделівка", – уточнила росіянка у відповідь на здивування свого чоловіка.

Як пояснила жінка, появу масових випадків зґвалтувань пов'язують з прибуттям на ротацію у Бєлгород та область російських солдатів з інших регіонів Росії. "Мама каже, там і Владивосток приїхав до них, Ханти-Мансійськ, Хакасія", – сказала вона.

За словами дружини окупанта, військові понакупляли машин, зупиняються біля дівчат та пропонують їм "покататися". Зокрема, мати жінки бачила, як свою компанію солдати пропонували навіть 12-річним.

Інша розказана нею історія просто шокує жорстокістю. Як запевняє росіянка, у Вейделівці дівчина познайомилася з військовим, і він покликав погуляти. Однак прогулянка обернулася для неї зґвалтуванням 15 солдатами.

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Послухавши розповіді дружини, росіянин захвилювався за неї та наказав не виходити з дому у темну пору доби. Жінка заперечила йому, мовляв, у самому Бєлгороді військових немає. Однак окупант сказав, що його "побратими" можуть ходити і в цивільному одязі.

Ніяких брів, нічого нах*й, ні нігтів. Сиди вдома. Дім, робота. В темну пору нікуди не виходь,

– сказав дружині окупант.

Перехоплення розмови окупанта з дружиною про зґвалтування у Бєлгородській області: дивіться відео

Що ж, це вкотре переконує нас у тому, що у ворога немає нічого святого. Від власних "героїв" та "захисників" вже потерпають і російські жінки.

Цікаво, що на таку тенденцію скаже жіночка з перехоплення СБУ, яка закликала свого чоловіка ґвалтувати українок?

– влучно зауважили в СБУ.

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