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      Вбивство Гандзюк: голови Херсона та області проігнорували засідання комісії у справі

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      Вбивство Гандзюк: голови Херсона та області не приїхали на засідання ТСК
      Вбивство Гандзюк: голови Херсона та області не приїхали на засідання ТСК / Medium.com

      Мер Херсона Володимир Миколаєнко та голова області Андрій Гордєєв не прибули на засідання Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування нападів на активістів, зокрема вбивства активістки Катерини Гандзюк.

      Про це на засіданні комісії заявив голова ТСК, нардеп Борислав Береза, повідомляє "Еспресо".

      "Я хочу з'ясувати. Пана Гордєєва немає, немає і міського голови Херсона. Вчора всі готові були приїхати, а сьогодні їх немає. Вони доповіли, що займаються питаннями опалення. Я все розумію. Тим важливішою є наша поїздка до Херсона", – сказав Береза.

      Читайте також: Через що могли убити Катерину Гандзюк: оприлюднили інформацію про діяльність активістки

      За словами народного депутата, враховуючи ситуацію з неявкою керівників місцевих органів влади з Херсона, комісія повинна визначити дату виїзного засідання.

      "Є небезпека, що на наступне засідання вони теж не приїдуть", – додав Береза.

      Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала значних опіків тіла та її було прооперовано. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення".

      6 листопада Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію щодо розслідування нападів на активістів, зокрема вбивства активістки Катерини Гандзюк.

      Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк: дивіться відео

      як розгортаються події після смерті катерини гандзюк: хроніка
      Теги: Новини України Новини політики Розслідування Катерина Гандзюк Борислав Береза Новини Херсона
      Джерело: 24 Канал
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