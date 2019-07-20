Вбивство хлопчика на Київщині: 16-річного підозрюваного взяли під нічний домашній арешт

Суд відправив під нічний домашній арешт 16-річного Станіслава, підозрюваного у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова у Переяславі-Хмельницькому. Станіслав є сином одного з поліцейських, яких затримали у цій же справі напередодні.

Прокуратура клопотала про цілодобовий арешт для юнака, однак судді вирішили відправити підозрюваного лише під нічний домашній арешт, розповів виданню theБабель адвокат родини хлопчика.

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Раніше стало відомо, що неповнолітній підозрюваний не хоче співпрацювати зі слідством та може перешкоджати розслідуванню справі про вбивство Тлявова.

Що відомо про вбивство 5-річного Кирила Тлявова? Дитина зазнала вогнепального поранення голови 31 травня у Переяславі-Хмельницькому. Хлопчик помер не одразу, спершу його відвезли до реанімації з тяжкою закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньо-мозковою гематомою, переломом скроневої кістки. Кирилові зробили операцію, проте 3 червня він помер.



Спочатку місцеві поліцейські стверджували, що 4 дітей гуляли на вулиці, а 5-річний хлопчик з необережності нібито посковзнувся, впав на асфальт і камінь, через що й отримав травму голови. Проте згодом з’ясувалися, що поліцейські були п'яними і вирішили постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах неподалік від місця, де гуляв Кирило. Одним із пострілів поліцейські поцілили у дитину.

Кого підозрюють у вбивстві Кирила Тлявова? Правоохоронці підозрюють, що у хлопчика стріляли 2 п'яних поліцейських – старший сержант Володимир Петровець і лейтенант Іван Приходько, а також 2 цивільних – Дмитро Кривошей та 16-річний Станіслав – син одного з поліцейських. Петровця, Приходька та Кривошея взяли під варту на 2 місяці (до кінця липня), а Станіслава – під нічний домашній арешт. Підозрюваних поліцейських звільнили з роботи.

Дивіться відео про вбивство Кирила Тлявова: