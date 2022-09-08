Підозрюваного затримали на третій день після різанини
Підозрюваного Майлза Сандерсона поліція провінції Саскачеван взяла під варту у середу близько 15:30 за місцевим часом. Ще одного підозрюваного, Деміена Сандерсона, знайшли у понеділок мертвим.
Деталі Чоловік влаштував масову стрілянину в історичній столиці Чорногорії: щонайменше 11 загиблих
30-річного чоловіка затримали неподалік від містечка Ростерн у центральній канадській провінції Саскачеван. Він відомий правоохоронним органам уже понад 20 років. Після повноліття скоїв 59 правопорушень, зокрема крадіжки й насильницькі дії. З підліткового віку має проблеми з алкоголем і наркотиками. У 14 років почав вживати кокаїн,
– йдеться в повідомленні.
Влада заявила, що він, ймовірно, був убитий своїм братом, 32-річним Майлзом Сандерсоном.
Мотиви чоловіків невідомі / Фото eastnews
Брати вчинили масову різанину в провінції Саскачеван, у результаті якої загинули 10 людей і 18 отримали поранення.
Коротко про трагедію
- Подія трапилася у селі Уелдон 4 вересня. Двоє озброєних чоловіків вбили 11 людей і поранили 18.
- Командирка Королівської канадської кінної поліції Реджайні Ронда Блекмор розповідала, що поліція працювала на 13 місцях злочинів.
- Через трагедію та пошук злочинців у провінції оголосили надзвичайний стан, який спершу оголосили до 30 вересня. Однак, наразі повідомили, що масштабні пошуки головного підозрюваного в нападі з ножем у Саскачевані завершилися.
- Прем'єр-міністр Джастін Трюдо відреагував на масове вбивство. Він назвав напади в Саскачевані "жахливими й несамовитими".