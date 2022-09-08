Підозрюваного затримали на третій день після різанини

Підозрюваного Майлза Сандерсона поліція провінції Саскачеван взяла під варту у середу близько 15:30 за місцевим часом. Ще одного підозрюваного, Деміена Сандерсона, знайшли у понеділок мертвим.

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30-річного чоловіка затримали неподалік від містечка Ростерн у центральній канадській провінції Саскачеван. Він відомий правоохоронним органам уже понад 20 років. Після повноліття скоїв 59 правопорушень, зокрема крадіжки й насильницькі дії. З підліткового віку має проблеми з алкоголем і наркотиками. У 14 років почав вживати кокаїн,

– йдеться в повідомленні.

Влада заявила, що він, ймовірно, був убитий своїм братом, 32-річним Майлзом Сандерсоном.



Мотиви чоловіків невідомі / Фото eastnews

Брати вчинили масову різанину в провінції Саскачеван, у результаті якої загинули 10 людей і 18 отримали поранення.

Зверніть увагу! Цей випадок став найбільш смертоносним нападом у сучасній історії Канади. Поліція повідомила, що деякі з жертв, схоже, були цілями, тоді як інші були, очевидно, випадковими.

Коротко про трагедію