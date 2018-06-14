Вербування українців на Сумщині: працівники СБУ викрили схему російських спецслужб

Співробітники російської ФСБ хотіли налагодити канал постачання наркотиків та зброї через українського заробітчанина на Сумщині.

Після інциденту електрозварювальник Михайло, якому 23 роки, звернувся до української спецслужби. За його словами, він поїхав на заробітки. Та на кордоні з Росією його затримали прикордонники РФ для детального огляду. Увагу привернули татуювання хлопця. Йому почали погрожувати поліцією та вдарили по обличчю. Врешті, змусили написати заяву про співробітництво з ФСБ.

Читайте також: Ветеран АТО, який втратив ноги, підкорив Говерлу: вражаюче відео

"Яке завдання було – знайти людину, яка займається наркотиками, і загітувати її перевезти речовини у Росію. І тим самим підставити його, а мені віддадуть цей папір або спалять", – зазначив Михайло

Коли хлопець повернувся на Сумщину, СБУ розробила спеціальний план, як вийти на агентів ФСБ та не допустити провокацій на території України. До прикладу, Костянтину довелося грати роль наркоторговця.

Приїджаю туди – вони чекають. Почали "пробивати", хто я, що я. Вони попросили 100 грамів наркотиків – амфетаміну. Готові були купити по 100 доларів за грам,

– розповів учасник спецоперації Констянтин.

Поки тривали перемовини про постачання наркотиків на територію Росії з України, працівники СБУ корегували ситуацію. За їх планом, хлопця забрали в армію, таким чином довели ФСБ, що він матиме доступ до зброї.

І під приводом, що я буду в армії і не дістану наркотики, вони поставили нове завдання – знайти шифрувальні машини, радіостанції, кулемети, безпілотники. І доставити це на прикордонний пункт,

– прокоментував "завербований" ФСБ Михайло.

Утім, аж ніяк не зброя та наркотики потрібні були росіянам.

"Сама мета полягає у створенні російськими спецслужбами під їх контролем шляхів постачання контрабанди та знаряддя. Далі – захоплення громадян та проведення з ними інформаціійних акцій", – розповів заступник начальника служби безпеки Сумщини Юрій Байдак.

Читайте також: В СБУ розповіли, скільки затримано суддів-хабарників за останні три роки

Найбільше спецслужби Росії цікавлять чоловіки віком від 20 до 50 років, які виїжджають на заробітки. А також члени молодіжних організацій, футбольні фанати та військові. Тож українцям, які планують їхати до Росії, радять бути обережними. Інакше — згоду на роботу з ворожими спецслужбами розцінюватимуть як зраду державі.