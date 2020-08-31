З 1 вересня українські школярі підуть до навчальних закладів з низкою карантинних правил та обмежень, зросте мінімальна заробітна плата й триватиме заборона на в’їзд іноземців.

Детальніше про зміни – у матеріалі сайту 24 каналу.

Мінімальна заробітна плата – 5 000 гривень

Верховна Рада ухвалила зміни до держбюджету про підвищення мінімальної заробітної плати на 5,9% – до 5 тисяч гривень (на 277 грн більше, ніж було встановлено з 1 січня). У погодинному розмірі – 29,20 грн (було – 28,31 грн).



Відповідно, збільшаться видатки на виплату підвищених розмірів мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС. Також зміняться і розміри штрафів за порушення законодавства з праці

"Загалом запропоновані зміни стимулюватимуть зростання споживчого попиту, забезпечать детінізацію "сірих" зарплат. Це дозволить підвищити надходження до бюджету Пенсійного фонду, зміцнити стабільність бюджетної та пенсійної системи, а також поліпшить захист трудових і соціальних прав громадян", – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Зростуть заробітні плати медичних працівників

Передбачене зростання заробітної плати лікарям (70% від посадового окладу, розрахованого за найвищим 14-м тарифним розрядом ЄТС), фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою усіх спеціальностей (50% мінімальної заробітної плати), молодшим медичним сестрам (25% мінімальної заробітної плати).

Встановлення цих доплат – лише перший крок. Зарплата лікаря, який прийшов після інтернатури, має починатися з 20-25 тисяч гривень. Звісно, це важко зробити одномоментно. Проте вважаю, що з 1 січня 2021 року заробітна плата медичних працівників має збільшитися радикально. Саме над цим ми працюємо, саме так ми будуємо зараз свої бюджетні запити,

– зазначив очільник МОЗ Максим Степанов.

Варто зазначити, що рівень оплати праці у сфері охорони здоров’я зараз – майже на 30% нижчий від середньої заробітної плати в Україні.

Карантинні нововведення для шкіл

Основні правила організації навчального процесу в школах від МОЗ:

учням 1-4 класів дозволено пересуватися у закладах освіти без маски чи респіратора;

в "помаранчевих" регіонах епідеміологічної небезпеки вчителям рекомендують викладати свій предмет у захисних щитках;

педагоги, які працюють у "жовтій" або "зеленій" зоні, повинні просто дотримуватися відповідної дистанції. Викладати можна без масок;

допуск вчителів на роботу відбуватиметься тільки після проведення відповідного температурного скринінгу;

у випадку підтвердження коронавірусу у когось із учнів, весь клас повинен піти на самоізоляцію та провести відповідні заходи;

дозатори та антисептики повинні знаходитися у закладі тільки на вході, в подальшому рекомендується ретельно мити руки після кожного уроку.







Які зміни чекають на учнів та освітян / Інфографіка 24 каналу

14 районів і міст України опинилися в "червоній" карантинній зоні – там діти не зможуть з 1 вересня піти до школи і щонайменше до 6 вересня будуть навчатися дистанційно.

Йдеться про наступні регіони:

місто Коломия Івано-Франківської області;

Городенківський, Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області;

місто Самбір Львівської області;

місто Біляївка Одеської області;

міста Дубно та Острог на Рівненщині;

Костопільський, Радивилівський та Рівненський райони Рівненської області;

місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський райони Чернівецької області.

Що стосується університетів, то Кабмін дозволив їхньому керівництву самостійно обирати формат навчання. Однак почати заняття для різних курсів у вишах рекомендують у різні дати. Для першокурсників – з 7 до 15 вересня; для студентів старших курсів – з 1 вересня; для магістрів – з 11 до 15 вересня.

Монетизація "пакунка малюка"

Одноразову натуральну допомогу, яку досі батьки новонароджених отримували як "пакунок малюка", почнуть монетизувати. Так, з 1 вересня такі пакунки видаватимуть у тих регіонах, де вони ще є у наявності, поки ті не закінчаться.

Далі замість них батькам будуть виплачувати цільову грошову компенсацію – 5 тисяч гривень.



Так зараз виглядає "пакунок малюка" / Фото з відкритих джерел

Обмеження на в'їзд іноземців до України

Кабмін заборонив в’їзд до України для іноземців з 29 серпня до 28 вересня. Винятками є декілька категорій громадян.

Так, в'їзд до України дозволили людям, які:

є родичами першої лінії;

мають дозвіл на роботу в Україні;

прямують територією України транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;

прибувають в Україну з метою навчання;

проходять військову службу на території України;

постійно чи тимчасово проживають на території України;

визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту;

є працівниками дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей;

є главами та членами офіційних делегацій іноземних держав, співробітниками міжнародних організацій, а також особами, які їх супроводжують, та в'їжджають в Україну на запрошення президента, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, ОПУ, МЗС;

є особами, які прибувають в Україні на запрошення МЗС;

є водіями та/або членами екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членами екіпажів повітряних, морських і річкових суден, членами поїзних і локомотивних бригад;

є інструкторами збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру", які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів ЗСУ або прибувають на запрошення міністра оборони;

є діячами культури, що прибувають на запрошення закладу культури разом з однією особою, що супроводжує кожного з них;

прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що проходять на території України, та супроводжуючих їх осіб;

є технічними спеціалістами, які прибувають в Україну на запрошення представників українських підприємств;

є особами, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;

прибувають на лікуванні до закладів охорони здоров'я України.

Старт активної фази другого пілотного впровадження Державного аграрного реєстру

Активна фаза пілотного впровадження буде відбуватися у дві черги, кожна з яких триватиме 4 тижні:

Перша розпочинається 2 вересня в 17 ОТГ на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської і Херсонської областей і триватиме до 30 вересня.

Друга розпочинається 16 вересня в 36 ОТГ на території Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей, і триватиме до 14 жовтня.

ДАР – це автоматизована електронна система, доступна для всіх виробників сільськогосподарської продукції, незалежно від форми господарювання. У майбутньому зареєстровані користувачі ДАР отримають можливість подавати онлайн заявки на участь у державних і регіональних програмах державної підтримки сільського господарства, що дозволить уряду більш ефективно планувати та спрямовувати програми підтримки сільгоспвиробників.

На період пілоту проєкту працівники обраних ОТГ стануть операторами ДАР і консультуватимуть фермерів з питань роботи реєстру, допомагатимуть реєструватися тим аграріям, які не мають комп’ютера або доступу до інтернету.

Зареєструватися у ДАР онлайн вже зараз може будь-який український фермер. Особлива увага під час пілотного впровадження приділятиметься процесу опрацювання заявок на виправлення помилок щодо земельних ділянок у Державному земельному кадастрі.

Починає роботу четверта сесія ВР ІХ скликання

Четверта сесія Верховної Ради триватиме до 22 січня 2021 року. Відповідний календарний план передбачає, що десять тижнів парламент працюватиме у режимі пленарних засідань. Ще сім тижнів народні депутати будуть працювати у комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах). Для роботи з виборцями відведено чотири тижні.

Як повідомила пресслужба "Слуги народу" у Facebook, під час роботи 4 сесії депутати планують зайнятися такими питаннями:

Державний бюджет України на 2021 рік;

ухвалення законопроєктів про державні символи;

законодавство про народовладдя, зокрема законопроєкт про всеукраїнський референдум;

завершення реформи децентралізації (ухвалення законів про укрупнення районів тощо);

системні реформи в економічній сфері (законодавство про індустріальні парки, локалізація виробництва);

діджиталізація і розвиток IT-сфери (готується законодавство про створення "Дія Сity" – віртуальної економічної зони, яка допоможе залучити більше IT-бізнесу в Україну та зробити нашу державу більш конкурентоздатною);

питання економічної безпеки та оборони держави;

продовження реформи парламенту.

За словами спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, стратегічним буде саме питання державного бюджету на наступний рік, який має надійти до парламенту до 15 вересня.