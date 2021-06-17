Документ, який проголосували депутати, не президентський законопроєкт про відновлення відповідальності за брехню у декларації, який зніс Конституційний Суд у жовтні 2020 року. Натомість це закон у стилі "може прокатить".

До теми Зеленський ветував закон про відповідальність за недостовірне декларування

Законопроєкт повернеться у Раду

Однак цього не трапилося, адже Зеленський усе помітив, зокрема й через те, що ми з вами почали кричати про це на повен голос й тикати пальцями. Так от, тикати пальцями на тих депутатів, які й внесли в документ ці правки, а інші їх підтримали.

Правки, які дозволяли посадовцям не розкривати, а відповідно не вписувати в декларацію майно своїх родичів, на яких вони його зазвичай і оформлюють. Друга правка скасовувала ув'язнення, як міру покарання за умисне неподання декларації.

Тож тепер документ знову повернеться під купол, а ми чекатимемо на справедливість.



Володимир Зеленський ветував законопроєкт / Фото Офісу Президента

У "Голосі" – скандал

Однак є й погана новина. Вона полягає в тому, що в "Голосі" – черговий скандал. На початку пленарного тижня 5 депутатів від цієї фракції намагалися так справно й так швидко проголосувати за порядок денний, що допомогли монобільшості, у якої не вистачило голосів, протягнути в парламентський порядок денний зміну мовного закону авторства Микити Потураєва та Євгенії Кравчук.

Ці нардепи на 3 рік чинності закону й на 2 рік дії карантину запропонували депутатам відкласти дію деяких статей закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Вони стосуються обов'язкового показу фільмів на телебаченні й у кінотеатрах українською мовою, до кращих часів, а саме до кінця карантину.



Микита Потураєв та Євгенія Кравчук / Фото "Голосу України"

Зокрема, законопроєктом, якщо його ухвалять, пропонують перекладати контент на українську мову тільки за 2 місяці після завершення коронавірусних обмежень в Україні. Пам'ятаєте скільки разів за останній рік переносили завершення карантину? От і я не пам'ятаю.

А скільки його ще переноситимуть? Лише МОЗ це відомо. Напевно, поки всіх не вакцинують. А коли це станеться? Ну, ви зрозуміли. Це як жарт про "купи слона", який може тривати вічно.

Дізнайтеся більше Технічна помилка, – в "Голосі" прокоментували винесення антимовних законопроєктів у Раду

Хто підтримав правки

Втім, повернемось під купол, бо вам же, напевно, кортить дізнатись, хто ці швидкі на руку нардепи. Перераховую: Кіра Рудик, Ярослав Железняк, Роман Костенко, Ярослав Рущишин і Андрій Осадчук.

Саме вони проголосували за те, щоб внести ці надзвичайно важливі законопроєкти, які скасовують норму про українську мову до порядку денного.

Як відреагували у "Голосі"

Згодом, щоправда, вони заявили, що сталася помилка й вони не розуміли, що підтримували. Через це свої 5 голосів вони відкличуть. Яким чином – хто зна, бо процедури такої немає.

Ситуація, яка сталася сьогодні, я так це поясню: складно взагалі вигравати війни та бої, коли, не розібравшись, на емоціях, починають кидатися на своїх, замість того, щоб спокійно розібратися у ситуації,

– розповів депутат від "Голосу" Андрій Осадчук.

Які знайомі слова, десь я вже таке чула. Та все ж, за словами Осадчука, саме "слуги народу" винні у тому, що проєкт закону потрапив до порядку денного, бо це вони вирішують, що вставляти, а що ні.



Андрій Осадчук / Фото "Голосу"

Ще буквально зранку тих законопроєктів не було, а потім раз і вони з'явилися. Всі це помітили, а 5 осіб з "Голосу" ні. Ну, буває – заговорились, вчасно не відреагували й все таке. Однак результат – на табло.

"Якби 5 депутатів "Голосу" не проголосували, його б поставили повторно, як це було вже неодноразово. І повірте, голоси б були", – наголосив Осадчук.

Втім, нардеп закликає не розганяти зраду й дочекатися безпосереднього голосування за документ у Верховній Раді.

До теми Ми знайдемо формат співпраці, – Осадчук відреагував на загострення конфлікту в "Голосі"

Тут я в "Голосі" майже не сумніваюсь. Навряд чи вони аж настільки підставлять себе. Та й монобільшість може проголосувати документ вже й власними силами. Тоді шляху назад не буде. Хіба що Зеленський знову ветує документ. Хоча зробити це, як на мене, потрібно було ще на етапі створення.

Така думка не лише в мене. Її розділяє й Національна спілка кінематографістів України. Її представники навіть звернулися з відкритим листом і проханням зупинити цю культурну деградацію.

Медіапростір – один з найголовніших полів битви в російській гібридній війні проти України, котра є передусім війною за ідентичність. Вочевидь, тому Росія й проросійський олігархат в Україні завше спрямовували особливі зусилля саме на русифікацію засобів масової інформації,

– мовиться у заяві Національної спілки кінематографістів.

Кому це може бути вигідно

Знаємо, але у спробі пояснити собі всі дії народних депутатів, натикаємось на стіну. Бо якщо в Україні щось роблять, значить це комусь потрібно. Потім ми відкриваємо моніторинг 5 найбільш рейтингових каналів і дивимось кому.

Найбільше серіалів російською мовою демонструють на телеканалах "Інтер" та, як то не дивно, "1+1". Вони транслюють тільки по одному телесеріалу – українською. "Україна" – 2. На ІСTV, відповідно, 4, а на "СТБ" – 6 мовою і 5 "язиком".

Цікаво Хочете поваги до російської, то поважайте українську, – Зеленський

Як до історії причетний Разумков

Насамкінець, здавалося б, такі різні історії я вам тут розповіла, але є те, що їх об'єднує – спікер Верховної ради Дмитро Разумков. Він є режисером і першої, і другої історії.



Дмитро Разумков / Фото Getty Images

Ми 10 років моніторимо роботу парламенту. Коли ти так часто дивишся за ними, чітко бачиш, як спікер або протягує поправку, або формально ставить її на голосування,

– заявив голова ЦПК Віталій Шабунін.

Вдруге ця історія повторилась, коли він вніс антиукраїнські законопроєкти до порядку денного настільки непомітно, що навіть "Голос" не запідозрив ніякої підстави.

Однак все це не більше ніж здогадки, теорії та роздуми на тему, про яку пропоную і вам порозмірковувати.