Відома компанія дитячого харчування масово відкликала свою продукцію: скандальна причина

Сальмонела у дитячому харчуванні: французька компанія дитячого харчування Lactalis відкликає свою продукцію із 83 країн.

Таку інформацію підтвердив генеральний директор компанії Еммануель Біснір, передає ВВС.

У продукції для малюків віком до 6 місяців виявили сальмонелу. Відтак мільйони упаковок сухого молока можуть мати збудник хвороби.

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Керівництво компанії вже пообіцяло компенсацію родинам, діти яких вживали небезпечну продукцію. Відомо, що у Великобританії, США та Австралії ніхто не постраждав від інфікованих харчів.

Наразі ж відомо про щонайменше 35 випадків зараження дітей сальмонелою у Франції. Усі немовлята споживали продукцію Lactalis. Після інциденту до суду вже надійшли десятки позовів проти фірми.

Нагадаємо, що це вже не перший скандальний випадок у Lactalis. У грудні 2017 року компанія відкликали 7 тисяч тонн продукції по всьому світу. Тоді у дитячому харчуванні теж знайшли бактерію сальмонели.