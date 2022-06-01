Суд над Сухановою йшов 2 роки. Про його результат журналістам розповів адвокат обвинуваченої Павло Будилко.
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Колегія постановила, що Ірина Суханова винна в залишенні в небезпеці дитини, що призвело до смерті".
Захист готує апеляцію
27 травня 2022 року жінці визначили максимальне покарання та визнали винуватою у вчиненні злочину передбаченого часиною 3 статті 135 Кримінального кодексу України, як залишення дитини в небезпеці. З таким рішенням погодились більшість присяжних.
Два роки йшов суд, Суханова Ірина обвинувачена за статтею 115 "Про навмисне вбивство". В результаті, колегія суддів, не одноголосно, а більшістю голосів, там були й не згодні, вирішили, що вона не винна в навмисному вбивстві, але винна в залишенні в небезпеці дитини, що призвело до смерті,
– розповів він.
Він також заявив, що сторона захисту готується подати на апеляцію. Тим часом адвокат потерпілих Теймур Мамедов сказав, що вироком суду задоволений:
Але аналізуючи усі матеріали та твердження, вважаємо й досі, що в її діях є навмисне вбивство і вважаємо її дії повинні кваліфікуватися за статтею 115 Кримінального кодексу України. На прохання потерпілих у цьому кримінальному проваджені ми прохали, щоб призначити покарання у вигляді довічного позбавлення волі,
– сказав він.
Теймур Мамедов повідомив, що потерпілі хочуть скористатись своїм правом подачі апеляційної скарги, де буде зазначено, що дії Суханової потрібно кваліфікувати за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України.
Журналісти намагаються зв'язатися із батьками померлої дитини, щоб дізнатися їхню думку щодо отриманого вироку Суханової.
Суханову засудили через смерть дитини
- 29 травня 2020 року в оселі Ірини Суханової померла однорічна Олеся Гак, за якою вона доглядала. Сторона обвинувачення наполягала, що це умисне вбивство.
- У мережі з'явилось відео, як вона примотала до обличчя дитини подушку.
- Зробила вона це для того, щоб дитина не кричала. Натомість батькам жінка сказала, що дівчинка сама могла задихнутись уві сні.
- На кадрах видно, як жінка бере подушку і прив'язує її до обличчя дівчинки, що плаче. Після цього вихователька залишила дитину в окремій кімнаті.
- Згодом стало відомо, що жінка відкрила дитячий садок без жодних дозвільних документів. Свої послуги підозрювана рекламувала в інтернеті.
- Сусіди кажуть, що нелегальні ясла працювали уже давно. Усі діти, яких туди приводили, віком до 2 років. Доба коштувала 200 гривень.
Відео з камер спостереження, як до обличчя дитини приклали подушку: