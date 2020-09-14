Їжте усвідомлено, будь ласка. Якщо ви не розумієте сенс існування насіння чіа, то перестаньте їх купувати.

Одержимість трендами харчування: що я бачу?

Скажіть цукру "НІ". Відмовтеся від глютену. Не їжте м'ясо. Пийте рослинне молоко. Зараз правильне харчування в тренді. Замість картоплі – авокадо. Замість борщу – смузі-боул. Виплюнь хліб, жуй висушені на сонці коріння баобаба. Одні кажуть, що каші – це клас, інші, що смерть.

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Я не проти трендів, мені подобається, що українці швидко і охоче звикають до нових штук. Але я проти сліпої одержимості.

Нас кидає в крайнощі. То ми влаштовуємо фестиваль обжерливості і їмо жирну несмачну їжу, то ми стаємо свідками правильного харчування. Їжте усвідомлено, будь ласка. Якщо ви не розумієте сенс існування насіння чіа, то перестаньте їх купувати. Подобається м'ясо – їжте. Не подобається – не їжте. Прислухайтеся до свого організму.

Розумійте, що і навіщо ви їсте. Навчіться круто готувати овочі. Привчіть себе до експериментів і різноманітності. Їжте повільно і вдумливо. Не забувайте про смак. Дотримуйтесь принципу здорового глузду. Тоді можна і авокадо тост з ранку, і теплий мигдальний круасан перед сном. Головне не заходити у крайнощі. Отримуйте задоволення від їжі і життя.

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Ну, і тренди трендами, звичайно. Але в Україні, як і раніше, продається 550 млн пачок майонезу/рік. Давайте спочатку з цим розберемося, а потім будемо закликати всіх пити молоко з пелюсток орхідеї.