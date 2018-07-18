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Випуск новин за 10:00: Масове отруєння дітей у літньому таборі. Недовіра Сенату до слів Трампа

Випуск новин 21 Читать новость на русском

У випуску новин за 18 липня станом на 10:00 – з дитячого табору "Орлятко" поблизу Слов'янська протягом доби до медиків за допомогою звернулось 84 людини, 68 з них – діти. Сенатори-демократи США вимагають викликати у Конгрес перекладача Дональда Трампа, щоб з'ясувати, що саме обіцяв президент США російському лідеру на особистій зустрічі.

Також у випуску:

Чому бойкот ЧС-2018 не вдався.

До Запоріжжя сьогодні мають доправити тіло загиблого на турецькому курорті українця.

Як допомогти людині, яка тоне у воді.

Теги: Випуск новин Діти і неповнолітні отруєння Дональд Трамп Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року
Джерело: 24 канал
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