Випуск новин за 10:00: Масове отруєння дітей у літньому таборі. Недовіра Сенату до слів Трампа
У випуску новин за 18 липня станом на 10:00 – з дитячого табору "Орлятко" поблизу Слов'янська протягом доби до медиків за допомогою звернулось 84 людини, 68 з них – діти. Сенатори-демократи США вимагають викликати у Конгрес перекладача Дональда Трампа, щоб з'ясувати, що саме обіцяв президент США російському лідеру на особистій зустрічі.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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