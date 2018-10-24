Випуск новин за 12:00: Обвал ескалатора в метро у Римі. Падіння літака у Каліфорнії
У випуску новин за 24 жовтня станом на 12:00 – у римському метро обвалився ескалатор через стрибання вболівальників російського клубу "ЦСКА". Госпіталізували чотирьох українців. У Каліфорнії на автостраду упав раритетний німецький літак часів Другої світової війни. На щастя, ніхто не постраждав.
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Джерело: 24 канал
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