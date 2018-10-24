Випуск новин за 12:00: Обвал ескалатора в метро у Римі. Падіння літака у Каліфорнії

У випуску новин за 24 жовтня станом на 12:00 – у римському метро обвалився ескалатор через стрибання вболівальників російського клубу "ЦСКА". Госпіталізували чотирьох українців. У Каліфорнії на автостраду упав раритетний німецький літак часів Другої світової війни. На щастя, ніхто не постраждав.

Також у випуску: Командира 57 ОМБР підозрюють у приховуванні ДТП з постраждалим солдатом. Росіянин намагався в'їхати до України з тілом власної дружини на пасажирському сидінні. Чергове засідання суду у справі державної зради Януковича відбулося, але тривало лише годину.