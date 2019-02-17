Випуск новин за 13:00: Фіналісти нацвідбору Євробачення-2019. Смертельна ДТП на Львівщині
У випуску новин за 17 лютого станом на 13:00 – визначилася друга трійка фіналістів національного відбору Євробачення. Представити Україну на пісенному конкурсі зможуть MARUV, Brunettes Shoot Blondes, YUKO, Freedom Jazz, Anna Maria та Kazka. В Старосамбірському районі, що на Львівщині, 27-річний водій не впорався з керуванням, злетів у кювет та в’їхав у будівлю поста прикордонників.
Також у випуску:
Винуватець смертельного ДТП у Києві, в якому загинула пасажирка таксі, здався поліції.
На Одещині четверта громада перейшла до Української помісної церкви.
У Зімбабве затопило золотодобувну шахту, щонайменше 23 людини загинули.
Джерело: 24 канал
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