Випуск новин за 16:00: "Суд" над моряками в Криму. Торецьк без води

У випуску новин за 19 грудня станом на 16:00 – У Сімферополі адвокати оскаржують арешт українських моряків, апеляції розглядає так званий Верховний суд окупованого Криму. Через обстріли з боку окупованої Горлівки на лінії розмежування пошкоджено водогін, який живить безпосередньо сам Торецьк та навколишні села.

Також у випуску: На засідання тристоронньої контактної групи в Мінську представники федерації відмовилися обміняти 42 українців на 80 росіян і сепаратистів. В Україні офіційно відзначатимуть День народження Степана Бандери.