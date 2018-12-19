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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
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      Випуск новин за 16:00: "Суд" над моряками в Криму. Торецьк без води

      Випуск новин 55 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 грудня станом на 16:00 – У Сімферополі адвокати оскаржують арешт українських моряків, апеляції розглядає так званий Верховний суд окупованого Криму. Через обстріли з боку окупованої Горлівки на лінії розмежування пошкоджено водогін, який живить безпосередньо сам Торецьк та навколишні села.

      Також у випуску:

      На засідання тристоронньої контактної групи в Мінську представники федерації відмовилися обміняти 42 українців на 80 росіян і сепаратистів.

      В Україні офіційно відзначатимуть День народження Степана Бандери.

       

      Теги: Новини Криму Війна на Донбасі Випуск новин Українці в полоні РФ заручники комунальні послуги
      Джерело: 24 канал
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