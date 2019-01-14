Випуск новин за 19:00: Вибух газу у Росії. Боротьба за церкву священниками МП

У випуску новин за 14 січня станом на 19:00 – У місті Шахти Ростовської області Росії стався вибух у дев’ятиповерховому будинку, внаслідок якого обрушилися два останніх поверх. Попередня причина інциденту – вибух побутового газу. Священики московського патріархату по всій країні намагаються втримати церкву будь-якою ціною. Зокрема вдаються до хитрощів, погроз та навіть політичних прийомів.

Також у випуску: Генеральна прокуратура Україна відкликала рішення щодо зняття депутатської недоторканості з Ярослава Дубневича.