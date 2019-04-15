Випуск новин за 12:00: Суд не продовжив відсторонення Мангера. Стрілянина в церкві Канади

У випуску новин за 15 квітня станом на 12:00 – Шевченківський райсуд Києва відмовився продовжити відсторонення голови Херсонської облради Владислава Мангера. Чиновника підозрюють в організації вбивства Катерини Гандзюк. В Канаді чоловік відкрив вогонь по вірянах у церкві, одна людина загинула, ще одна – зазнала поранення

Також у випуску: Сьогодні останній шанс у громадян подати заяву на зміну місця голосування у другому турі президентських перегонів. На Харківщині у місті Люботин згоріла церква московського патріархату. Проросійські бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях нашого війська, один захисник зазнав поранення.

Джерело: 24 канал