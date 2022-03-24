Війна Росії проти України: спростовуємо фейки – "взяття Криму" і "найманці сатани" – оновлено

Російські окупанти поширюють сотні брехливих і пропагандистських новин про війну в Україні. 24 канал пропонує вашій увазі спростування найлютіших фейків Кремля. Матеріал буде регулярно оновлюватися.

Частина I. Війна Росії проти України: спростовуємо 30 фейків окупантів

Фейк 31. "Кадирівці готові штурмувати Київ"

Російські пропагандисти засипали медіа та соцмережі гоноровими фото та відео з кадирівцями, які приїхали до України і готуються йти на Київ. Причому на фронт буцімто особисто прибув навіть "піхотинець Путіна" Рамзан Кадиров, який керує своїми бійцями в Київській області.

Але помпезні "картинки" виявилися банальними фейками. Кадиров записував погрози українцям… у Чечні. Це довели журналісти УП, які від імені кореспондента "РИА Новости" відправили йому посилання на ресурс, що вказує локацію особі, яка перейшла за вказаним посиланням. Таким чином було підтверджено, що глава Чечні саму Чечню не залишав.



Скрін послання Кадирову

А який командир – такі в нього й бійці. Виявилося, що "кадирівців" знімали свої фото і відео навіть не в тилу фронту, а… в Білорусі. Це підтверджують матеріали користувача Soviet Sergey у Twitter.



Ось де фотографуються бойові кадирівці...

Більше того – окремі "найвідважніші бійці" вже повернулися додому до матусь.



"Навоювався" і поїхав додому

Всі ці факти черговий раз свідчать, що "кадирівці" можуть воювати лише проти мирних жителів та в соцмережах.

Фейк 32. "Жінка увірвалася в прямий ефір українського телеканалу…"

Історія з російською редакторкою "Першого каналу" Мариною Овсянніковою не на жарт зачепила пропагандистів. Нагадаємо, вона забігла в кадр під час прямого ефіру з плакатом "Зупиніть війну! Не вірте пропаганді! Тут вам брешуть!"

В Україні виникла суперечка – одні впевнені, що це щирий вчинок-покаяння, інші стверджують, що постановка. А в Росії все простіше – там вирішили завдати "удар у відповідь", влаштувавши аналогічну акцію на українському ТБ. Однак героя/героїню на роль Овсяннікової не знайшли, тому, не довго думаючи, зробили колаж – такий примітивний, що підробку видно неозброєним оком і для цього не треба бути експертом.

На картинці зображена якась пані з плакатом "Зеленський! Капітулюй. Кидай наркотики і повертайся на сцену".





Епічний колаж. Росіянам варто пошукати фахівця з фотошопу…

"Неординарна подія" буцімто трапилася під час телемарафону на каналі UATV в проєкті FREEДОМ. Працівники цього медіа дізналися про несподіваний випадок аж через добу з російських ЗМІ. Довго сміялися…

Фейк 33. "За Україну воюють сатаністи"

Російська пропаганда щодня дивує новими фейками, які давно перейшли межу здорового глузду. Як вам така новина: в Україні нібито воюють спецзагони "сатаністів"!

Американські сатаністи потягнулися в Київ. Це колишні спецназівці США, які поклоняються дияволу, – сказав дуже-дуже серйозно диктор "Росія 24". – У них навіть є свій прапор…



"Казки" російського ТБ

Згодом це почали повторювати й на інших телеканалах...

Власне, щось пояснювати чи якось коментувати цю маячню нема сенсу. Просто констатуємо як факт. А далі хай працюють психіатри.

Фейк 34. "Україна планувала напасти на Крим"

Таку сенсацію видали окупанти, після того як пограбували військкомат у Херсонській області. Там вони буцімто знайшли склад з нагородами, на яких написано "За взяття Криму". І тому вони заволали: ой-ой, Україна готувалася атакувати півострів!



Фейкова медаль і свідоцтво "За взяття Криму"

Але достатньо подивитися на нагородне свідоцтво, як одразу стає зрозуміло, що це дешевий фейк. По пунктам:

Україна назвала б медаль не "За взяття Криму", а "За звільнення Криму". Президент підписує в такому випадку не "наказ", а "указ". У підписі – примітивна помилка: "В. А. Зеленський". Але українською правильно: "В. О. Зеленський"– Володимир Олександрович, а не "Александрович". В усіх офіційних документах України пишеться "Автономна Республіка Крим", а не просто "Крим".

Так примітивно "спалитися" – це треба вміти...

Фейк 35. "Українські біолабораторії фінансує син президента Байдена"

Можна було б не звертати уваги на брехливі новини Росії про біологічні лабораторії в Україні. Їх неодноразово спростовували як українська влада, так і Радбез ООН, і міжнародні експерти…

Але про цей фейк окупантів варто згадати – вони стверджують, що "українські біолабораторії фінансує син президента США Джо Байдена – Хантер".



Хантер і Джо Байден стали мішенями пропагандистів

Чому не особисто глава Білого дому? Адже така новина була б ще крутішою! Хоча може ще все попереду? Чекаємо нові фантазії росіян.

Важлива заява – про зміну позиції НАТО та новий наступ Росії: коментар експерта