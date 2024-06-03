Завод ворог використовував насамперед для ремонту танків. Про це у щоденному зведенні для 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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"Знищення цієї ремонтної бази було одним з першочергових завдань щойно ми отримали достатню кількість ракет", – сказав полковник запасу.

Загалом таких цілей на Донбасі ще сотні одиниць. Лише нестача ракет не дозволяє дістатися до більшості з них.

ЗСУ знищили ворожу колону біля кордону

Збройні Сили знищили колону ворожої техніки, що рухалася Суджанським районом Росії. Місто Суджа розташоване за кілька десятків кілометрів від російсько-українського кордону. Там Росія сконцентрувала близько 10 тисяч окупантів для "наступу" на Суми.

Звісно, були відстежені переміщення колон. Щойно з'явилася можливість накрити колону, то використали стандартний спосіб – знищується перша й остання машина, а далі йде розстріл як у тирі, тому що вони не можуть рухатися,

– пояснив військовий експерт.

Зверніть увагу! За попередньою інформацією, українським захисникам вдалося ліквідувати близько 12 одиниць техніки окупантів.

На Запоріжжі знищили одну з основних російських САУ

Наші оборонці знищили російську САУ "Мста-С" на Запорізькому напрямку. Це одна з основних самохідних артилерійських установок окупаційної армії, яка працює у зв'язці з "Орланами".

Це дуже серйозний противник у контрбатарейній боротьбі, тому для нас важливе знищення і самих САУ "Мста-С", і російських "очей" – "Орланів",

– підкреслив полковник запасу.

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