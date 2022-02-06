Новини про коронавірус в Україні 6 лютого

Кількість виявлених COVID-хворих в Україні знизилась, але кількість госпіталізованих – ні

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 5 лютого, в Україні зафіксували 27 851 новий випадок COVID-19. Попри невисоку кількість нових хворих, вчора з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби госпіталізували 4 219 людей. На жаль, ще 109 пацієнтів померли. Натомість виписали у зв'язку з одужанням 6 089 людей.

До теми Чому Омікрон протікає легше, походження COVID: новини про коронавірус 5 лютого

Такий низький приріст добової захворюваності можна пояснити спадом темпів тестування в країні. Вчора, 5 лютого, в країні провели 118 699 тестів на коронавірус різними методами, зокрема: методом ПЛР – 66 848 методом ІФА – 4 389 та 47 462 дослідження експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2. Тим часом у четвер 3 лютого, коли в Україні виявили рекордну кількість нових хворих, провели 174 221 тестування на коронавірус.

Ситуація в регіонах

Найвищу смертність від коронавірусу вчора зафіксували у Києві (+18), а також у Запорізькій (+13) та Харківській (+10) областях. Тим часом найбільше хворих виявили на Одещині. За нею слідує столиця та Хмельницька область.

Добовий приріст нових хворих по країні:

Місто Київ – 2 298;

Вінницька область – 613;

Волинська область – 462;

Дніпропетровська область – 1 289;

Донецька область – 1 032;

Житомирська область – 1 773;

Закарпатська область – 523;

Запорізька область – 438;

Івано-Франківська область – 1 201;

Київська область – 704;

Кіровоградська область – 326;

Луганська область – 318;

Львівська область – 1 572;

Миколаївська область – 1 011;

Одеська область – 2 788;

Полтавська область – 486;

Рівненська область – 1 291;

Сумська область – 1 612;

Тернопільська область – 1 145;

Харківська область – 1 897;

Херсонська область – 797;

Хмельницька область – 2 070;

Черкаська область – 583;

Чернівецька область – 777;

Чернігівська область – 845.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна картина захворюваності в країні

Станом на 6 лютого 2022 року в Україні виявили 4 284 059 хворих на коронавірус. 3 676 068 з них зуміли подолати хворобу. Але, на жаль, з життя пішли 101 277 пацієнтів.

Зверніть увагу: від початку пандемії в Україні провели 18 563 140 ПЛР-тестів для виявлення вірусу SARS-CoV-2.

Симптоми Омікрону / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Кількість вакцинованих бустером за добу майже зрівнялась з вакцинованими першою дозою

Джерело: МОЗ

Вчора щеплення проти коронавірусу зробили 75 304 українців. 23 482 людини отримали першу дозу, а 28 444 – другу дозу. Тим часом бустерну дозу зробили 22 683 щеплених, а ось додаткову дозу лише 695.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні, яка стартувала 24 лютого 2021 року, щеплено 15 420 207 мешканців країни. Першу дозу вакцини отримали 15 420 205 людей, 2 дози – 14 728 642 людини. Тим часом додаткову дозу отримали 19 423 людини, а бустерну дозу – 421 057 людей.

Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

В Україну прибуло 60 тисяч курсів COVID-препарату Молнупіравір

Джерело: фейсбук Віктора Ляшка

Нині, 6 лютого, в Україну прибуло 60 тисяч курсів препарату Молнупіравір від компанії Merck. Найближчим часом МОЗ розподілить ліки та відправить їх у регіони. До квітня 2022 року в Україну надійде ще 240 тисяч курсів препарату.

Цікаво Медики назвали відмінності між пацієнтами, інфікованими різними штамами COVID-19

Новини про коронавірус у світі 6 лютого

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 6 лютого у світі виявили понад 393 мільйони хворих на коронавірус та більш ніж 5,7 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Індія, Італія, Бразилія та Німеччина.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал

Ізраїль прощається з більшістю коронавірусних обмежень

Джерело: The Times of Israel

В Ізраїлі скасовують більшість COVID-обмежень. На таке рішення уряд пішов через зниження захворюваності на Омікрон. Від 7 лютого для того, аби відвідувати ресторани, готелі, кінотеатри та спортзали, вже не будуть необхідні "зелені паспорти". Також не буде потрібно дотримуватись обмежень щодо кількості людей у закладах. Скасували і дистанцію між столиками в 1,5 метра. Green Pass ізраїльтянам таки знадобиться – для того, аби потрапити в закриті приміщення, де ризик заразитись – високий. Мовиться, наприклад, про дискотеки та приміщення для святкувань.

Вчені вважають, що розмарин може допомогти проти COVID-19

Джерело: Antioxidants

Науковці знайшли докази того, що з'єднання карнозинової кислоти, яке містить розмарин, може бути "двосторонньою зброєю" проти коронавірусу. Під час експериментів виявилось, що воно блокує взаємодію між зовнішнім "шипом" SARS-CoV-2 і рецепторним білком ACE2, які використовує для проникнення у клітини.

Як навчити імунітет боротися з усіма штамами коронавірусу

Джерело: Nature Medicine

Науковці розповіли, як імунітет можна "навчити" боротися з усіма варіантами коронавірусу, включно з Омікроном. Загалом для цього потрібно 3 контакти з шиповидним білком вірусу SARS-CoV-2: