Як перейменування Криму на Тавриду може вплинути на і без того напружену ситуацію

Ще один спосіб тиску на кримських татар. На півострові просувають ідею з переймуванням Криму на Тавриду. Ідею нібито висунула місцева громада греків. Однак озвучив її депутат створеного окупантами парламенту. Як просування такої ідеї може вплинути на і без того напружену ситуацію у Криму.

Республіка Крим – Таврида. Греки, що проживають на півострові, хочуть аби він називався саме так. Таку думку озвучив керівник регіональної національно-культурної автономії греків Іван Шонус. Він депутат так званого кримського парламенту. Мовляв, упродовж багатьох століть півострів називався Таврика і увійшов до складу Росії не інакше як Таврійська губернія.

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"Греки принесли на півострів цивілізацію, і назва була дана грецькою. Довгий час півострів називався Тавридою, тому нікого не ображаючи, знаючи, що є такі прецеденти в Росії, як Північна Осетія – Аланія, Якутія (Саха), відповідно Крим теж заслуговує історично називатися Республіка Крим – Таврида. Ми виступаємо з ініціативою звершення цього факту", – зазначив керівник Кримської регіональної національно-культурної автономії греків Іван Шонус

Кримчанин Сергій Громенко каже, що використовуються умовні "політичні греки", щоб зорганізувати промоції, просування цього питання. У кримських татар Росія відібрала 250 років тому державність, тепер будуть відбирати саму назву "Крим".

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Каже, втілити ідею у життя, не вдасться. На перейменування просто забракне коштів. А от нерви кримським татарам, які й так почуваються вигнанцями на своїй землі, такі заяви попсують. Корінне населення півострову щодня зазнає утисків.

Це неможливість навчання на рідній мові, неможливість брати участь у державному управлінні, неможливість просто заробляти гроші на прожиття. Паралельно зі спробою підміни назв йде спроба видавлювання звідси корінного населення Криму, українців, проукраїнського населення,

– наголосила голова Центральної виборчої комісії Курултая кримськотатарського народу Заїр Смедля.

Тож ідею з переменування півострова сприймають не інакше, як спробу тиску. А поки кримські татари щодня змушені бути на строжі. Адже ніколи не знають, коли їхні оселі прийдуть з обшуками російські силовики. Затримують на окупованому півострові без суду і слідства чи не шодня.