22:48
18 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
27°C 18°C
  • вівторок
    28°C 18°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Майстер справ кулінарних Пу. Що не дає спати Володимировичу
Вєсті Кремля
19:06, 16 червня
Вєсті.UA. "Бюджетний" відпочинок Луценка. Натравлені собаки Ляшка
Вєсті.UA
20:13, сьогодні
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Житлово-експлуатаційні будні
Згадати все
18:51, 17 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Як перейменування Криму на Тавриду може вплинути на і без того напружену ситуацію

283 Читать новость на русском

Ще один спосіб тиску на кримських татар. На півострові просувають ідею з переймуванням Криму на Тавриду. Ідею нібито висунула місцева громада греків. Однак озвучив її депутат створеного окупантами парламенту. Як просування такої ідеї може вплинути на і без того напружену ситуацію у Криму.

Республіка Крим – Таврида. Греки, що проживають на півострові, хочуть аби він називався саме так. Таку думку озвучив керівник регіональної національно-культурної автономії греків Іван Шонус. Він депутат так званого кримського парламенту. Мовляв, упродовж багатьох століть півострів називався Таврика і увійшов до складу Росії не інакше як Таврійська губернія.

Читайте також: Чи досі українці бойкотують відпочинок в окупованому Криму: результати опитування

"Греки принесли на півострів цивілізацію, і назва була дана грецькою. Довгий час півострів називався Тавридою, тому нікого не ображаючи, знаючи, що є такі прецеденти в Росії, як Північна Осетія – Аланія, Якутія (Саха), відповідно Крим теж заслуговує історично називатися Республіка Крим – Таврида. Ми виступаємо з ініціативою звершення цього факту", – зазначив керівник Кримської регіональної національно-культурної автономії греків  Іван Шонус

Кримчанин Сергій Громенко каже, що використовуються умовні "політичні греки", щоб зорганізувати промоції, просування цього питання. У кримських татар Росія відібрала 250 років тому державність, тепер будуть відбирати саму назву "Крим".

Читайте також: Крим більше ніколи не буде українським: заява Путіна

Каже, втілити ідею у життя, не вдасться. На перейменування просто забракне коштів. А от нерви кримським татарам, які й так почуваються вигнанцями на своїй землі, такі заяви попсують. Корінне населення півострову щодня зазнає утисків.

Це неможливість навчання на рідній мові, неможливість брати участь у державному управлінні, неможливість просто заробляти гроші на прожиття. Паралельно зі спробою підміни назв йде спроба видавлювання звідси корінного населення Криму, українців, проукраїнського населення,
– наголосила голова Центральної виборчої комісії Курултая кримськотатарського народу Заїр Смедля.

Тож ідею з переменування півострова сприймають не інакше, як спробу тиску.  А поки кримські татари щодня змушені бути на строжі. Адже ніколи не знають, коли їхні оселі прийдуть з обшуками російські силовики. Затримують на окупованому півострові без суду і слідства чи не шодня. 

Автор: Марина Молька
Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Греція
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЛГБТ – норма или болезнь: научные доказательства
сьогодні, 22:02 ЛГБТ – норма или болезнь: научные доказательства
Блог Медіа 473
Гольовий землетрус, "фестиваль насильства" і скандаліст Марадона – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
сьогодні, 20:45 Гольовий землетрус, "фестиваль насильства" і скандаліст Марадона – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
601
Як вивести 16 видів плям
сьогодні, 10:00 Як вивести 16 видів плям
Чи варто Олександру Усику боксувати у Москві: опитування
сьогодні, 17:51 Чи варто Олександру Усику боксувати у Москві: опитування
1232
Нацбезпека України: як її змінить новий закон
сьогодні, 20:01 Нацбезпека України: як її змінить новий закон
Яніна Ткачук 406
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук