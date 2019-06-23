Як вбили Дарію Лук'яненко та що Зеленський пообіцяв бізнесменам – топ-5 відео тижня
24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.
Поліція розкрила подробиці вбивства Дарії Лук'яненко
Зниклу 11-річну Дарію Лук'яненко знайшли вбитою надвечір 19 червня у селі Іванівка на Одещині. У злочині підозрюють її односельця – 26-річного Миколу Тарасова. Перед вбивством 11-річну Дарину Лук'яненко затриманий підозрюваний намагався зґвалтувати дівчинку. Слідство встановило, у який спосіб ймовірний вбивця позбавив дитину життя.
Дивіться відео: моторошні подробиці трагедії на Одещині
Документальний фільм про маловідомі сторінки російсько-української війни
Попри постійні атаки бойовиків, втрати та недостатню кількість бойової техніки до останнього українські захисники не полишали "Валєру". Так українські військові назвали стратегічно важливу висоту "307.5" неподалік Дебальцевого. Це маловідома сторінка російсько-української війни. Проте ті бої зимою 2015 року зіграли чи не ключову роль. Про висоту "Валєра" та її героїв створили документальний фільм і презентували в столиці.
Дивіться відео: документальний фільм про російсько-українську війну
Зустріч Зеленського з бізнесменами
Перша відкрита зустріч президента Володимира Зеленського із менеджерами провідних бізнес-спільнот пройшла веселіше за шоу "95 Кварталу". Але обіцянки гаранта слухали, занотовували та знімали на камери.
"Боже, скільки у вас "Айфонів". Радий, що у вас є гроші на це, але ми зібралися, щоб допомогти країні. Я дякую вам усім за те, що створюєте робочі місця та сплачуєте податки", – так говорив Зеленський на зустрічі.
Дивіться відео: чим запам'яталася зустріч Зеленського та бізнесменів
Українські миротворці повернулися додому
Після піврічного перебування в Косово український контингент майже із сотні бійців повернувся на батьківщину. Миротворців 703-го полку оперативного забезпечення на Львівщині зустрічали їхні сім’ї та місцеві мешканці.
Чи не найбільше на повернення свого миротворця очікувала чотиримісячна Мілана з мамою. Дівчинку одягнули у стилі мілітарі, адже вона мала побачити татка вперше.
Дивіться відео: як зустрічають українських захисників вдома
Рятувальники підготували пляжі до купального сезону
Від початку пляжного сезону в українських водоймах потонуло 130 людей. А все через нехтування правилами безпеки на воді. Люди купаються на необлаштованих пляжах, перевіряють себе на міць спробами здолати дистанції на воді та не слідкують за дітьми.
Щоб вкотре нагадати людям, як правильно і безпечно поводитись на воді, рятувальники на пляжах Черкас вийшли на пляжі й особисто розповіли основні правила безпеки.
Дивіться відео: яких правил безпеки потрібно дотримуватися у воді