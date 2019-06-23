Як вбили Дарію Лук'яненко та що Зеленський пообіцяв бізнесменам – топ-5 відео тижня

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Поліція розкрила подробиці вбивства Дарії Лук'яненко

Зниклу 11-річну Дарію Лук'яненко знайшли вбитою надвечір 19 червня у селі Іванівка на Одещині. У злочині підозрюють її односельця – 26-річного Миколу Тарасова. Перед вбивством 11-річну Дарину Лук'яненко затриманий підозрюваний намагався зґвалтувати дівчинку. Слідство встановило, у який спосіб ймовірний вбивця позбавив дитину життя.

Дивіться відео: моторошні подробиці трагедії на Одещині

Документальний фільм про маловідомі сторінки російсько-української війни

Попри постійні атаки бойовиків, втрати та недостатню кількість бойової техніки до останнього українські захисники не полишали "Валєру". Так українські військові назвали стратегічно важливу висоту "307.5" неподалік Дебальцевого. Це маловідома сторінка російсько-української війни. Проте ті бої зимою 2015 року зіграли чи не ключову роль. Про висоту "Валєра" та її героїв створили документальний фільм і презентували в столиці.

Дивіться відео: документальний фільм про російсько-українську війну

Зустріч Зеленського з бізнесменами

Перша відкрита зустріч президента Володимира Зеленського із менеджерами провідних бізнес-спільнот пройшла веселіше за шоу "95 Кварталу". Але обіцянки гаранта слухали, занотовували та знімали на камери.