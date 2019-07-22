Яких збитків зазнали українські порти на Азові через агресію РФ: шалена сума

Морські порти України, розташовані на березі Азовського моря, недоотримали 6 мільярдів гривень доходів. Таких збитків вони зазнали за п'ять років, з початку відкритої агресії Росії.

Голова Адміністрації морських портів України Райвас Вецкаганс в інтерв’ю "Інтерфаксу" розповів, що ситуація з портами на березі Азовського моря дуже складна.

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За час агресії з боку Росії азовські порти втратили практично половину вантажів, а кількість суден, що заходили до портів, скоротилась у більш ніж 2 рази. Як наслідок, за нашими підрахунками, порти недоотримали доходу щонайменше на 6 мільярдів гривень,

– сказав Вецкаганс.

Проте, у ці 6 мільярдів гривень не включено збитки, які зазнали експортери через простої своїх товарів у портах.

Чиновник також висловив думку, що порти України на Азові наразі потребують комплексну підтримку на державному та міжнародному рівнях. Саме завдяки такому об'єднанню зусиль у 2018 році вдалося зняти блокаду з портів "Маріуполь" і "Бердянськ".

Як РФ блокує Керченську протоку і як це вплинуло на порти України?Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати більше тижня. Окрім того, під Кримським мостом не можуть пройти судна, висота яких становить 33 метри і більше. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.



Порти Маріуполя та Бердянська несуть великі збитки через блокаду руху суден через Керченську протоку. У зв'язку з цим обидва порти змушені перейти на 4-денний робочий тиждень та скоротити штат працівників. Загалом через агресію РФ та блокування судноплавства морська галузь України втратила близько 10 мільярдів гривень.