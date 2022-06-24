23 травня 2022 року EMPACT організував спільний хакатон проти злочинних мереж, які заманюють українських біженців до сексуальної та трудової експлуатації через вебсайти та платформи соціальних мереж.

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Правоохоронці виявили 9 підозрюваних

Онлайн-розслідування зосереджувалось на моніторингу постів, які пропонують допомогу біженцям у транспортуванні, розміщенні та влаштуванні на роботу. Фахівці відстежували й сайти знайомств та рекрутингові сайти, а також платформи, які пропонують сексуальні послуги.

Впродовж дня слідчі шукали підозрілу рекламу, орієнтовану на українських біженців, вивчали повідомлення, отримані від громадян та аналізували всі індикатори потенційної торгівлі людьми з метою сексуальної та трудової експлуатації.

Усього було відстежено 125 онлайн-майданчиків, з них 42 онлайн-платформи, які підозрюються у зв'язках з торгівлею людьми та 6 онлайн-платформ, які точно пов'язані з цими злочинами. Під час розслідування правоохоронці виявили 9 підозрюваних у торгівлі людьми й встановили 9 можливих жертв. Розпочато 15 нових розслідувань.

Як зловмисники заманюють людей

Підозрілі дії, пов'язані з торгівлею людьми, виявили на широкому спектрі платформ. Багато оголошень були написані російською мовою.

Так, видно, що низка інтернет-магазинів та вебсайтів роблять значні кроки для боротьби з неправомірним використанням своїх платформ. Проте правоохоронці виявили значну кількість підозрілих пропозицій роботи, до прикладу для українських жінок. Деякі вакансії були охарактеризовані як "фотосесія". Слідчі виявили спроби заманювання жертв пропозиціями "світлого майбутнього". Зазвичай, до сексуальної експлуатації людей залучають саме так.

У розслідуванні взяли участь 14 країн, допомагав Європол

У пошуках зловмисників взяли участь правоохоронні органи 14 держав-членів ЄС, а саме: Австрії, Кіпру, Данії, Німеччини, Угорщини, Італії, Латвії, Литви, Нідерландів, Португалії, Румунії, Словенії, Іспанії та Великої Британії. Слідчі відстежували різні онлайн-платформи, щоб виявити кримінальні мережі, які намагаються вербувати вразливих вимушених переселенців з України.

Європол підтримував координацію оперативної діяльності, сприяв обміну інформацією та забезпечував аналітичну підтримку. У день операції Європол активував віртуальну команду для полегшення обміну інформацією у режимі реального часу, а спеціальний аналітик звіряв оперативну інформацію з базами даних Європолу. Це забезпечило подальші слідчі зв'язки з офіцерами відповідних національних правоохоронних органів, які брали участь у розслідуванні.

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Як не стати жертвою торгівлі людьми під час евакуації та виїзду за кордон

користуйтеся послугами перевірених перевізників;

перед поїздкою перевірте інформацію та оберіть найбезпечніший маршрут й обов'язково повідомте про нього своїх близьких;

домовтеся з близькими про кодове слово, яке означатиме, що ви в небезпеці та потребуєте допомоги;

не сідайте в машину на одинці, пересувайтеся групами, не залишайте дітей без нагляду;

заздалегідь обговоріть з перевізником умови проїзду та розкажіть про це родичам чи близьким;

ніколи та нікому не давайте свої документи;

розбийте готівку на кілька частин, одягніться просто та сховайте коштовності;

наперед збережіть контакти людей та організацій, які можуть допомогти;

поселяйтеся лише у зареєстрованих місцях проживання;

працевлаштовуйтесь офіційно, користуйтесь послугами лише офіційних медичних закладів;

у випадку найменшої підозри повідомляйте у відповідні служби.



Як не стати жертвою торгівлі людьми під час евакуації та перетину кордону / Фото з телеграму ДПСУ



Номери телефонів гарячих ліній й чати допомоги для біженців у країнах Європи / Фото з телеграму ДПСУ

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