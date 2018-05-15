Їдучи з РФ, литовець намагався провезти 26 кілограмів наркотиків в Україну: фото та відео

14 травня на Чернігівщині у пункті пропуску "Сеньківка" українські митники, прикордонники та представники СБУ затримали громадянина Литви, який намагався провезти в Україну 26 кілограмів подібної на наркотичні засоби речовини.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

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Литовець їхав в Україну з Російської Федерації, перевозячи речовину в автомобілі марки BMW Х5. 22-річний чоловік обрав рух через "зелений" коридор, аби показати, що не перевозить заборонених речей. Проте під час огляду прикордонний собака Альфа відреагував на машину литовця.



Сховок з речовиною, схожою на наркотики



В схованку були 26 пакунків речовини



Прикордонний собака Альфа натренований на пошук наркотичних речовин

"Автомобіль направили на поглиблену перевірку, де після демонтажу конструктивних елементів кузова виявили спеціально обладнаний сховок. В ньому знаходилися 26 пакунків з порошкоподібною речовиною загальною вагою 26 кг. За зовнішніми ознаками частина речовини схожа на героїн, а інша на медичний опіум сирця", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вилучили речовину для експертизи. За цим фактом направлено повідомлення про ознаки правопорушення ККУ за контрабанду наркотичних та психотроних засобів.

Дивіться відео ДПСУ затримання литовця.