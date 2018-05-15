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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Їдучи з РФ, литовець намагався провезти 26 кілограмів наркотиків в Україну: фото та відео

362 Читать новость на русском
26 пакунків речовини, схожої на наркотики
26 пакунків речовини, схожої на наркотики / dpsu.gov.ua

14 травня на Чернігівщині у пункті пропуску "Сеньківка" українські митники, прикордонники та представники СБУ затримали громадянина Литви, який намагався провезти в Україну 26 кілограмів подібної на наркотичні засоби речовини.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

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Литовець їхав в Україну з Російської Федерації, перевозячи речовину в автомобілі марки BMW Х5. 22-річний чоловік обрав рух через "зелений" коридор, аби показати, що не перевозить заборонених речей. Проте під час огляду прикордонний собака Альфа відреагував на машину литовця.

Сховок з наркотиками
Сховок з речовиною, схожою на наркотики

В схованку були 26 пакунків речовини
В схованку були 26 пакунків речовини

Прикордонний собака Альфа натренований на пошук наркотичних речовин
Прикордонний собака Альфа натренований на пошук наркотичних речовин

"Автомобіль направили на поглиблену перевірку, де після демонтажу конструктивних елементів кузова виявили спеціально обладнаний сховок. В ньому знаходилися 26 пакунків з порошкоподібною речовиною загальною вагою 26 кг. За зовнішніми ознаками частина речовини схожа на героїн, а інша на медичний опіум сирця", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вилучили речовину для експертизи. За цим фактом направлено повідомлення про ознаки правопорушення ККУ за контрабанду наркотичних та психотроних засобів.

Дивіться відео ДПСУ затримання литовця.

 

Теги: Кримінальні новини СБУ Новини Росії Наркотики Литва Державна митна служба
Джерело: 24 Канал
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