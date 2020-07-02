Реагувати треба не на тих, хто публікує, а на тих, хто незаконно прослуховує, записує і передає третім особам.

Спостереження за роботою українського парламенту показують, що в усі часи перед депутатами стоїть дві найбільші спокуси:

освоєння бюджетних коштів; внести все на світі в Кримінальний кодекс.

Зверніть увагу! Офіс Президента хоче ввести відповідальність за прослуховування топ-чиновників

Чергова наруга над Кримінальним кодексом

Ініціатива з усього робити злочин часто переходить межі адекватності. Я свідома того, що думка фахівців на тлі рейтингів, власної вигоди та насолоди владою – зайвий елемент. Але надія помирає останньою, раптом цей текст врятує Кримінальний кодекс від чергової наруги.

Йдеться про ідею криміналізувати публікацію таємних записів чиновників.

Річ у тім, що в Кримінальному кодексі вже є відповідальність за порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер.