За певних умов окупанти можуть захопити кілька населених пунктів на Донбасі, – експерт

Нове керівництво України стало на шлях реалізації мінських угод. Про це свідчить і розведення важкого озброєння в Станиці Луганській. Але є небезпека, що російські окупанти можуть, за певних умов, зайняти Станицю.

Про це 24 каналу розповів співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Фахівець нагадує – в 2014 році українським бійцям вдалося втримати цей населений пункт, а також Щастя і Дебальцеве.

Станицю Луганську можуть взяти під контроль терористи "ЛНР". Особливо, якщо відновлять міст між Станицею і окупованими територіями. Пропускна спроможність мосту буде до п’яти тонн. Це означає, що під прикриттям стрілецької збої бойовики за кілька хвилин можуть увійти в Станицю,

– наголошує Дмитро Снєгирьов.

Експерт зауважує, що про такий варіант свідчить накопичення противником живої сили і техніки безпосередньо в районі Станиці Луганської. Крім того, за словами Снєгирьова, невідомі люди в мілітарній формі з блакитними пов’язками продовжують патрулювати територію біля мосту в Станиці Луганській.

Насторожує заява лідера партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова про те, що Україна готова відвести війська по всій лінії фронту.

На підставі чого Україна повинна відводити війська по всій ділянці фронту? Цього в мінських угодах не прописано. Який сигнал ми тоді даємо Росії? Щоб не стало так, що реалізація мінських угод стала здачею наших територій. Тому що Станиця Луганська – плацдарм для наступу на наші позиції в Щасті,

– наголосив Дмитро Снєгирьов.

Як відбувалось розведення військ у Станиці Луганській? 28 червня в зоні ООС відбувся другий етап розведення сил у районі Станиці Луганської. Українські війська відійшли на 350-500 метрів, а проросійські бойовики – на 1600 метрів. Після розведення сил сторони мають виконувати наступні пункти мінських домовленостей. Зокрема, створити зони безпеки на тимчасово неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону. 30 червня в ОБСЄ підтвердили повне розведення військ у Станиці Луганській.



Президент Володимир Зеленський заявив про розблокування мінського процесу та висловив сподівання, що розведення військ з обох сторін у Станиці Луганській стане першим кроком у досягненні сталого припинення вогню на Донбасі.



4 липня глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив про початок "реанімації" мінського процесу з врегулювання ситуації на Донбасі. Дмитро Разумков сподівається, що розведення військ пошириться на всю лінію розмежування на Донбасі.

