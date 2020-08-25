Поліція Києва закрила кримінальне провадження про загибель нардепа VIII скликання та координатора групи "Інформаційний спротив" Дмитра Тимчука. Політика знайшли застреленим у його власній квартирі в Києві влітку 2019 року.

Поліція закрила справу про загибель депутата Тимчука: що відомо

Таку інформацію оприлюднили у Головному слідчому управлінні Нацполіції. Так правоохоронці відповіли на запит інформаційної агенції "Українські новини".

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Відповідно до повідомлення, справу щодо загибелі Тимчука розслідували за статтею про умисне вбивство та її не перекваліфіковували.

У кінці 2019 року, а саме 12 грудня, кримінальне провадження закрили через "встановлення відсутності події кримінального правопорушення". Тобто, за частиною 1 статті 284 Кримінально-процесуального кодексу ("Закриття кримінального провадження та провадження щодо юридичної особи").

Зрештою рішення про закриття справи не скасовували ні суд, ні прокуратура.

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Загибель Дмитра Тимчука: основне

Народного депутата від фракції "Народний фронт" Дмитра Тимчука знайшли мертвим у власній квартирі у Києві вранці 19 червня.

У нього виявили вогнепальне поранення голови.

Попередня робоча версія слідства – Тимчук застрелився вдома під час чищення нагородного пістолета.



Загалом правоохоронці розглядали три версії смерті політика: вбивство, самогубство або необережне поводження зі зброєю. Згодом у прокуратурі заявили, що самогубство – основа версія.



Водночас, журналісти та колеги нардепа сумніваються, що Тимчук застрелився з необережності. Мовляв, військовий з великим досвідом не міг чистити зброю зарядженою.

22 червня у Києві в Будинку офіцерів пройшла церемонія прощання з Тимчуком. Поховали нардепа у Бердичеві на Житомирщині, де живуть його батьки.