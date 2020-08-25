Загибель Тимчука: поліція закрила справу
Поліція Києва закрила кримінальне провадження про загибель нардепа VIII скликання та координатора групи "Інформаційний спротив" Дмитра Тимчука. Політика знайшли застреленим у його власній квартирі в Києві влітку 2019 року.
Поліція закрила справу про загибель депутата Тимчука: що відомо
Таку інформацію оприлюднили у Головному слідчому управлінні Нацполіції. Так правоохоронці відповіли на запит інформаційної агенції "Українські новини".
До теми Проводив зустрічі та збирався в Раду, – помічник Тимчука спростував версію про його самогубство
Відповідно до повідомлення, справу щодо загибелі Тимчука розслідували за статтею про умисне вбивство та її не перекваліфіковували.
У кінці 2019 року, а саме 12 грудня, кримінальне провадження закрили через "встановлення відсутності події кримінального правопорушення". Тобто, за частиною 1 статті 284 Кримінально-процесуального кодексу ("Закриття кримінального провадження та провадження щодо юридичної особи").
Зрештою рішення про закриття справи не скасовували ні суд, ні прокуратура.
Радимо ознайомитися Загибель Дмитра Тимчука: аналіз головних версій слідства
- Народного депутата від фракції "Народний фронт" Дмитра Тимчука знайшли мертвим у власній квартирі у Києві вранці 19 червня.
- У нього виявили вогнепальне поранення голови.
- Попередня робоча версія слідства – Тимчук застрелився вдома під час чищення нагородного пістолета.
-
- Загалом правоохоронці розглядали три версії смерті політика: вбивство, самогубство або необережне поводження зі зброєю. Згодом у прокуратурі заявили, що самогубство – основа версія.
-
- Водночас, журналісти та колеги нардепа сумніваються, що Тимчук застрелився з необережності. Мовляв, військовий з великим досвідом не міг чистити зброю зарядженою.
- 22 червня у Києві в Будинку офіцерів пройшла церемонія прощання з Тимчуком. Поховали нардепа у Бердичеві на Житомирщині, де живуть його батьки.
Хто такий Дмитро Тимчук?Це український політик, патріот, родом з російського міста Чита. У жовтні 2014 року у складі партії "Народний фронт" пройшов до Верховної Ради.
Відколи Росія розпочала агресію проти України, підполковник запасу Тимчук став координатором групи "Інформаційний спротив", відомим українським блогером і військовим експертом. Зокрема, він детально висвітлював перебіг анексії Криму, вторгнення Росії в Україну, сепаратистські виступи та російську диверсійну діяльність в Україні.