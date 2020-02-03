Закопали живцем: у Китаї дезінфектори вбили кота чоловіка з підозрою на коронавірус

Домашнього улюбленця жителя міста Усі, що у китайській провінції Цзянсу, у жорстокий спосіб вбили дезінфектори. Річ у тому, що у чоловіка була підозра на коронавірус, тож у його квартирі вирішили провести дезінфекцію.

Під час неї на балконі виявили кота. Оскільки, згідно з законом, інфіковані тварини підлягають ліквідації, кота позбулися. Зробили це у негуманний спосіб, передає Daily Mail.

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Кота запхали у пластиковий пакет та закопали живцем. Ба більше – виявилося, що його господар на коронавірус не хворів.

Коли чоловік повернувся із госпіталю додому – перше, що кинулось йому у вічі – відсутність домашнього улюбленця. Перед своїм від’їздом до лікарні китаєць залишив кота на балконі, попередив про це комунальну службу та зауважив: за тваринкою прийде знайомий.

Однак, попри попередню домовленість, тваринку спіймали та убили.

Згорьований чоловік розповів про подію в соціальній мережі Weibo, долучивши до допису фотографії кота і скріншоти діалогу з працівниками житлово-комунальної служби. Пост викликав обурення у китайських користувачів інтернету.



Пакет з котом закопали у районі пустища/ фото Daily Mail