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      Закопали живцем: у Китаї дезінфектори вбили кота чоловіка з підозрою на коронавірус

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      Кіт, якого вбили дезінфектори / Daily Mail

      Домашнього улюбленця жителя міста Усі, що у китайській провінції Цзянсу, у жорстокий спосіб вбили дезінфектори. Річ у тому, що у чоловіка була підозра на коронавірус, тож у його квартирі вирішили провести дезінфекцію.

      Під час неї на балконі виявили кота. Оскільки, згідно з законом, інфіковані тварини підлягають ліквідації, кота позбулися. Зробили це у негуманний спосіб, передає Daily Mail.

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      Кота запхали у пластиковий пакет та закопали живцем. Ба більше – виявилося, що його господар на коронавірус не хворів.

      Коли чоловік повернувся із госпіталю додому – перше, що кинулось йому у вічі – відсутність домашнього улюбленця. Перед своїм від’їздом до лікарні китаєць залишив кота на балконі, попередив про це комунальну службу та зауважив: за тваринкою прийде знайомий.

      Однак, попри попередню домовленість, тваринку спіймали та убили.

      Згорьований чоловік розповів про подію в соціальній мережі Weibo, долучивши до допису фотографії кота і скріншоти діалогу з працівниками житлово-комунальної служби. Пост викликав обурення у китайських користувачів інтернету.


      Пакет з котом закопали у районі пустища/ фото Daily Mail

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Коронавірус 2020 Світ тварин
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