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      Засуджена у Росії ізраїльтянка Іссахар відмовилася просити Путіна про помилування

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      Ізраїльтянка Наама Іссахар відмовилася просити Путіна про помилування / afp.com

      Ізраїльтянка Наама Іссахар, яку в Росії засудили до 7,5 років колонії, відмовилася просити про помилування у Володимира Путіна. У цей же час лідер Кремля, який з візитом перебуває в Ізраїлі, зустрівся з її мамою Яффою Іссахар.

      Сама дівчина переконана, що прохання про помилування, які були від прем'єра Біньяміна Нетаньяху та її матері, буде достатньо. Про це розповіла російська омбудсменка Тетяна Мокалькова, повідомляє "Медуза".

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      У цей же час Путін у резиденції Нетаньяху зустрівся з матір'ю ізраїльтянки Яффою Іссахар. Російський президент запевнив жінку, що з її дочкою "все буде добре", повідомляє російська служба ВВС.

      Я зустрічався з матір'ю Наами. Мені зрозуміло, що Наама з хорошої і дуже порядної сім'ї. Мені відома позиція пана прем'єр-міністра, який просить ухвалити відповідне рішення. Все це буде враховано,
      – сказав Путін.

      Сама ж Яффа Іссахар попросила, аби Путін звільнив її дочку. Мовляв, та повинна повернутися додому, адже для матері вона є усім її життям.

      Що відомо про російську справу Наами Іссахар?25-річну дівчину затримали в аеропорту Москви, коли вона у квітні 2019 року летіла з Індії в Тель-Авів. При огляді у неї виявили 9 грамів гашишу.

      Сама дівчина підтвердила факт зберігання речовини, але заперечувала контрабанду. Втім російський суд ухвалив рішення про ув'язнення її на 7,5 років за контрабанду наркотиків.

      Пізніше росіяни дуже сподівалися, що дівчину вдасться виміняти на хакера Олексія Буркова, про екстрадицію якого просили США. Втім мати дівчини сама відмовилася від такого обміну, а Ізраїль таки видав російського хакера Штатам.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Володимир Путін Новини політики Новини Ізраїля Наркотики Контрабанда Біньямін Нетаньяху Новини Росії
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