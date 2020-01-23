Осужденная в России израильтянка Иссахар отказалась просить Путина о помиловании

Израильтянка Наама Иссахар, которую в России приговорили к 7,5 годам колонии, отказалась просить о помиловании у Владимира Путина. В это же время лидер Кремля, который с визитом находится в Израиле, встретился с ее мамой Яффой Иссахар.

Сама девушка убеждена, что прошений о помиловании, которые были от премьера Биньямина Нетаньяху и ее матери, будет достаточно. Об этом рассказала российский омбудсмен Татьяна Мокалькова, сообщает "Медуза".

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В это же время Путин в резиденции Нетаньяху встретился с матерью израильтянки Яффой Иссахар. Российский президент заверил женщину, что с ее дочерью "все будет хорошо", сообщает российская служба ВВС.

Я встречался с матерью Наамы. Мне понятно, что Наама с хорошей и очень порядочной семьи. Мне известна позиция господина премьер-министра, который просит принять соответствующее решение. Все это будет учтено,

– сказал Путин.

Сама же Яффа Иссахар попросила, чтобы Путин освободил ее дочь. Мол, та должна вернуться домой, ведь для матери является всем ее жизнь.

Что известно о российском дело Наамы Иссахар?25-летнюю девушку задержали в аэропорту Москвы, когда она в апреле 2019 года летела из Индии в Тель-Авив. При осмотре у нее обнаружили 9 граммов гашиша.



Сама девушка подтвердила факт хранения вещества, но отрицала контрабанду. Впрочем российский суд принял решение о заключении ее на 7,5 лет за контрабанду наркотиков.



Позже россияне очень надеялись, что девушку удастся выменять на хакера Алексея Буркова, об экстрадиции которого просили США. Впрочем мать девушки сама отказалась от такого обмена, а Израиль все таки выдал российского хакера Штатам.