22:00
23 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ДАВОС 2020 ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Хоакин Путин выгоняет комиков из России. Новое наказание от РФ
      Вєсті Кремля
      21:22, сегодня
      Вести.UA: Новая драка Кивы. Мендель снова блеснула умом
      Вєсті.UA
      20:47, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости мира
      ДАВОС 2020 ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020

      Осужденная в России израильтянка Иссахар отказалась просить Путина о помиловании

      109 Читати новину українською
      Израильтянка Наама Иссахар отказалась просить Путина о помиловании / afp.com

      Израильтянка Наама Иссахар, которую в России приговорили к 7,5 годам колонии, отказалась просить о помиловании у Владимира Путина. В это же время лидер Кремля, который с визитом находится в Израиле, встретился с ее мамой Яффой Иссахар.

      Сама девушка убеждена, что прошений о помиловании, которые были от премьера Биньямина Нетаньяху и ее матери, будет достаточно. Об этом рассказала российский омбудсмен Татьяна Мокалькова, сообщает "Медуза".

      Интересно: В Малайзии отменили смертную казнь украинца-участника Х-фактора, он вернулся домой: фото

      В это же время Путин в резиденции Нетаньяху встретился с матерью израильтянки Яффой Иссахар. Российский президент заверил женщину, что с ее дочерью "все будет хорошо", сообщает российская служба ВВС.

      Я встречался с матерью Наамы. Мне понятно, что Наама с хорошей и очень порядочной семьи. Мне известна позиция господина премьер-министра, который просит принять соответствующее решение. Все это будет учтено,
      – сказал Путин.

      Сама же Яффа Иссахар попросила, чтобы Путин освободил ее дочь. Мол, та должна вернуться домой, ведь для матери является всем ее жизнь.

      Что известно о российском дело Наамы Иссахар?25-летнюю девушку задержали в аэропорту Москвы, когда она в апреле 2019 года летела из Индии в Тель-Авив. При осмотре у нее обнаружили 9 граммов гашиша.

      Сама девушка подтвердила факт хранения вещества, но отрицала контрабанду. Впрочем российский суд принял решение о заключении ее на 7,5 лет за контрабанду наркотиков.

      Позже россияне очень надеялись, что девушку удастся выменять на хакера Алексея Буркова, об экстрадиции которого просили США. Впрочем мать девушки сама отказалась от такого обмена, а Израиль все таки выдал российского хакера Штатам.

      Вспышка смертельной пневмонии в Китае: болезнь распространется по миру
      сегодня
      11429
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Владимир Путин Контрабанда Наркотики Новости Израиля Новости России Биньямин Нетаньяху
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:00 Как Трамп начал избирательную кампанию в Давосе
      Блоги 2
      сегодня , 20:55 "Карпаты" могут исчезнуть – клуб так и не получил землю для реконструкции стадиона
      Ігор Саджениця 41
      14 января , 18:25 Декоративные электрические камины: их виды и преимущества – фото
      Ростислав Струтинський 261
      19 января , 19:47 Битва поколений: самый старший и самый молодой чемпионы мира по покеру
      216
      сегодня , 19:00 Украинцы в Давосе: зачем?
      Блоги 185
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук