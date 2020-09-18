Зеленський привітав євреїв зі святом Рош га-Шана
Президент Володимир Зеленський привітав євреїв із Рош га-Шана (єврейським Новим роком – 24 канал). Також Зеленський подякував хасидам за розуміння щодо питань безпеки.
Задля безпеки життя та здоров’я людей влада була змушена обмежити масові заходи. Зокрема, й частину традиційного відзначення єврейського Нового року. Про це Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі.
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Що сказав Зеленський у вітанні з Рош га-Шана
"Прийміть мої сердечні вітання з нагоди нового 5781 року. Для вас ці дні завжди є часом для осмислення життя, самоаналізу та духовного налаштування на наступний рік. Сподіваємось, що для всіх нас він буде легшим, ніж рік, що минає", – написав Зеленський.
Очільник держави сподівається, що вже наступного року світ зможе повернутись до звичного ритму життя.
У Києві, Дніпрі, Умані, Єрусалимі, Нью-Йорку та в інших місцях планети єврейський народ молиться за мир і добробут для всього людства,
– наголосив Зеленський.
Паломництво євреїв в Україні під час Рош га-Шана: що відомо
- Щороку в Україну прибували десятки тисяч хасидів для святкування єврейського Нового року. Паломники їхали до Умані, адже саме там похований засновник брацлавського хасидизму раббі Нахман. За єврейським повір'ям, якщо зустріти Рош га-Шана на могилі раббі, наступний рік буде щасливим.
- З 28 серпня по 28 вересня 2020 року Кабмін на місяць заборонив іноземцям в'їзд в Україну через погіршення ситуації з COVID-19. Тому значна частина євреїв не змогли потрапити до Умані.
- Деяким хасидам вдалось оминути обмеження. Частина євреїв приїхали в Умань ще до заборони, частина – вдались до хитрощів. Вони заявили, що їдуть через Україну транзитом на 2 дні, але залишились довше.
- У другій половині вересня близько 700 паломників застрягли на кордоні України з Білоруссю. Попри заборону в'їзду, вони все одно сподівались потрапити в Україну.
- У 4 хасидів на кордоні виявили коронавірус, проте вони відмовились від госпіталізації.
- Наразі в Україні перебуває близько тисячі паломників. В Умані працюють понад 560 правоохоронців для забезпечення порядку.