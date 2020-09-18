Президент Володимир Зеленський привітав євреїв із Рош га-Шана (єврейським Новим роком – 24 канал). Також Зеленський подякував хасидам за розуміння щодо питань безпеки.

Задля безпеки життя та здоров’я людей влада була змушена обмежити масові заходи. Зокрема, й частину традиційного відзначення єврейського Нового року. Про це Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі.

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Що сказав Зеленський у вітанні з Рош га-Шана

"Прийміть мої сердечні вітання з нагоди нового 5781 року. Для вас ці дні завжди є часом для осмислення життя, самоаналізу та духовного налаштування на наступний рік. Сподіваємось, що для всіх нас він буде легшим, ніж рік, що минає", – написав Зеленський.

Очільник держави сподівається, що вже наступного року світ зможе повернутись до звичного ритму життя.

У Києві, Дніпрі, Умані, Єрусалимі, Нью-Йорку та в інших місцях планети єврейський народ молиться за мир і добробут для всього людства,

– наголосив Зеленський.

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