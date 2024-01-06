Про це Володимир Зеленський заявив у мережі Х. Президент України закликав країни до дій, аби заморожені російські активи передали на підтримку України, передає 24 Канал.

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Це можливість змусити окупантів заплатити за терор

Зеленський заявив, що заморожені російські активи за кордоном становлять приблизно 300 мільярдів доларів. Ці кошти можна використати для підтримки України.

Це історична можливість змусити державу-терориста заплатити за свій терор. Російським елітам і керівництву байдуже до людських життів, але понад усе не байдуже до грошей. Втрата активів буде для них найболючішою втратою. Вони відчують справжню силу міжнародної спільноти й побачать, що світ сильніший за терор,

– наголосив Зеленський.

Президент додав, що рішення про використання заморожених російських активів для підтримки України буде цілком справедливою та законною відповіддю на російську агресію. Зеленський додав, що це буде також правильний сигнал усім потенційним агресорам у світі: напад на іншу державу не приносить дивідендів, а агресору завжди доводиться платити за свої злочини.

"Я закликаю партнерів швидко рухатися до створення відповідної правової бази. Цього року ми маємо досягти відчутного прогресу в питанні використання заморожених російських активів на користь України. На шляху до цієї мети ми твердо покладаємося на лідерство "Групи семи", – підсумував президент.

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