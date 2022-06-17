Як сказав речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров в ексклюзивному коментарі 24 каналу, ця інформація не відповідає дійсності.

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