Як сказав речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров в ексклюзивному коментарі 24 каналу, ця інформація не відповідає дійсності.
Більше про це Макрон, Шольц та Драгі закликали Зеленського до переговорів з Росією, – ЗМІ
Авторитетне німецьке видання заявило, що іноземні політики, які 16 червня завітали в Україну, схиляли українського лідера до перемовин з Росією. У Володимира Зеленського заявили, що це неправда.
Як сказав речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров в ексклюзивному коментарі 24 каналу, ця інформація не відповідає дійсності.
Більше про це Макрон, Шольц та Драгі закликали Зеленського до переговорів з Росією, – ЗМІ